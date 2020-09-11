Александр Лукашенко: настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни

Как сообщает БЕЛТА, глава государства обратил внимание, что благодаря ученым Беларусь на мировой арене знают как страну, где делают самые большие самосвалы и добывают калийную руду, производят лазеры и оптоэлектронику, микросхемы и электрический транспорт, ускоренными темпами развивают сферу информационных технологий.

Об этом Александр Лукашенко заявил 11 сентября в Национальной академии наук на встрече с белорусскими учеными.

В Беларуси также осваивается энергия мирного атома, ученые страны создали собственную исследовательскую станцию в Антарктиде, участвуют в работе на Большом адронном коллайдере. Республика наравне с крупными державами вошла в число космических держав, что два года назад позволило провести в Минске Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Данные примеры, конечно, сродни спорту высоких достижений. Они, безусловно, нужны и важны. Но настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни. Поэтому очень ценится работа ученых, которые развивают аграрное направление, в результате чего у нас растут урожаи, надои и привесы. А наша пищевая промышленность добилась того, что белорусские продукты на многих рынках производят фурор.