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Александр Лукашенко: настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни

11 сентября 2020 09:19
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Новости Беларуси. Настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни.

Об этом Александр Лукашенко заявил 11 сентября в Национальной академии наук на встрече с белорусскими учеными.

Как сообщает БЕЛТА, глава государства обратил внимание, что благодаря ученым Беларусь на мировой арене знают как страну, где делают самые большие самосвалы и добывают калийную руду, производят лазеры и оптоэлектронику, микросхемы и электрический транспорт, ускоренными темпами развивают сферу информационных технологий.

Александр Лукашенко: настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни-1

Фото: официальный сайт главы государства 

В Беларуси также осваивается энергия мирного атома, ученые страны создали собственную исследовательскую станцию в Антарктиде, участвуют в работе на Большом адронном коллайдере. Республика наравне с крупными державами вошла в число космических держав, что два года назад позволило провести в Минске Международный конгресс Ассоциации участников космических полетов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Данные примеры, конечно, сродни спорту высоких достижений. Они, безусловно, нужны и важны. Но настоящая наука должна прежде всего служить людям, улучшать качество их жизни. Поэтому очень ценится работа ученых, которые развивают аграрное направление, в результате чего у нас растут урожаи, надои и привесы. А наша пищевая промышленность добилась того, что белорусские продукты на многих рынках производят фурор.

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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