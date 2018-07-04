Когда «Нафтан» – это работа и смысл жизни. Как живут в самом обеспеченном городе Беларуси

Новости Беларуси. Промышленный центр на берегу Западной Двины с репутацией нефтяной столицы страны.

Современный, технологичный, компактный. Стотысячный Новополоцк, как и десятки лет назад остается молодым и по-прежнему очень перспективным. Сюда едет молодежь, отсюда ни ногой старожилы.

Денис Карась пришёл на нефтеперерабатывающий завод в 96-ом. Подающий надежды практикант вырос в начальника технологической установки. Мужчина уверяет, «Нафтан» – это дом, работа и смысл жизни.

Денис Карась, начальник установки «Изомеризация ксилОлов»:

Увидев однажды громадину-завод, я захотел узнать его изнутри. Мы были первопроходцами в становлении новой для страны отрасли – нефтепереработке. Как и раньше Новополоцк был городом тружеников, он и сегодня остается городом работящих людей.

Объединённый НПЗ и «Полимир» – крупнейший экспортер нефтепродуктов под именитым отечественным брендом. Германия, Финляндия, Китай, Египет, Турция – география экспорта свыше четырех десятков стран мира. Сегодня гигант обеспечивает до 90% поступлений в городскую казну и почти половину в бюджет области. Масштабная модернизация, уверяют топ-менеджеры, позволит получать еще по 50 долларов прибыли сверху на каждой произведенной тонне.

Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:

Мы чётко продумываем, рассчитываем планы развития уже после 2020 года. В последующих годах профиль нашего развития будет несколько иной.

Современный Новополоцк задает не только промышленный тренд, но и диктует культурный вектор. Несколько лет назад здесь в городе попробовали эксперимент с форматом гастролей. Теперь лучшие постановки Большого театра оперы в исполнении столичных артистов – неизменная часть на городской афише.

Елена Выхованец, директор Дворца культуры «Нафтан» г. Новополоцка:

Замечательный проект, который даёт возможность новополочанам, не выезжая из города, соприкоснуться с прекрасным.

В 2018 культурная жизнь закипела по-новому – Новополоцк перенял эстафету «Культурной столицы Беларуси». Почетный статус здесь прописался на целый год. Памятник эпохи, когда с нуля возвели город, символ независимой индустриальной страны. Место для жизни, учебы и карьеры. Будучи промышленным и брутальным, Новополоцк остается центром притяжения для десятков тысяч белорусов.

Горожане:

Мы в гости приехали. Любим Новополоцк очень спокойный, красивый.

В самом городе есть университет, который довольно известен в Беларуси.

Строил этот город.