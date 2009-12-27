В Могилевской области появился новый агрогородок Тетерино

Населённый пункт с более чем шестивековой историей преобразился.

Геннадий Цибульский в хозяйстве Тетерино работает уже почти 30 лет. Начинал трактористом, теперь заведующий мастерской. Вспоминает — раньше приходилось работать по локоть в мазуте. Сейчас условия изменились. С новой техникой, говорит, работа в радость.

Геннадий Цибульский, заведующий мастерской ЧУП «АСБ Тетерино»:

Условия изменились. Ангары построили для новой техники. Почему же не работать:

Для молодёжи в хозяйстве тоже работы хватает. Начинающих специалистов здесь ценят — и с жильём помогают и зарплатой не обижают.

Агрогородок Тетерино построили быстро. Реконструировали школу, отремонтировали больницу, детский сад. Обновили автопарк. Оснастили современным оборудованием молочно-товарные комплексы. Построили новый административно-культурный центр. В нем — и банк и школа искусств.

От детских сказок до научных энциклопедий. В новом административно-культурном центре появилась и своя библиотека. Фонд, которой, кстати, пополнился на 1.5 тыс. книг.

Новшества пришлись по душе сельчанам. В следующем году тетеренцы отметят круглую дату — 620 лет со дня основания деревни. Правда, сейчас сельчане её так уже не называют. С гордостью величают агрогородком.