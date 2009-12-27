Вечный огонь перенесен от стен Кремля на Поклонную гору

Вечный огонь перенесен от Могилы Неизвестного солдата у стен Московского Кремля к мемориалу Воинской славы на Поклонной горе. Туда же перенесен пост №1.

Со всеми воинскими почестями огонь был перевезен на бронетранспортере. На Поклонной горе временный очаг для Вечного огня сооружен перед входом в Центральный музей Великой Отечественной войны и стелой на Поклонной горе, сообщает NEWSru.com.

Вечный огонь временно, на период восстановительных работ, переносится от Кремлевской стены на Поклонную гору в Парк Победы согласно указу президента РФ Дмитрия Медведева. Специалистами всесторонне обследовано состояние инженерно-технических коммуникаций, обеспечивающих работу Общенационального мемориала воинской славы в Александровском саду в память о войне 1941-1945 годов, отметил Управляющий делами Президента РФ Владимир Кожин.

«Специалисты пришли к однозначному мнению, что для обеспечения работы мемориала, в частности, комплекса Вечного огня, на десятилетия вперед необходимы серьезные восстановительные работы. В связи с этим президент РФ подписал указ о том, что Вечный огонь будет зажжен на Поклонной горе», — сказал Кожин.

Окончание восстановительных работ на Общенациональном мемориале планируется к 23 февраля 2010 года, когда Вечный огонь будет возвращен в Александровский сад на свое историческое место. Кожин подчеркнул, что Мемориальный комплекс сохранит свой первозданный вид.