Антисанкционный локомотив уже не остановить! О чём договорились на втором дне форума в Питере?

Союзная повестка звучит сегодня и на полях Петербургского международного экономического форума. Представители двух стран подвели итоги 25-летней работы белорусско-российского интеграционного объединения и обозначили новые задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Константина Герцева.

Его с гордостью называли «русским Давосом», но после событий 2022-го от того самого Запада здесь демонстративно открестились. Сегодня Петербургский экономический форум – первый антисанкционный. Что ни стенд, то премьера, что ни встреча, то поиск новых решений.

Константин Герцев, корреспондент:

Только за первый день работы Питерский форум собрал больше участников, чем за 4 в 2019-м. Это лучший постпандемийный показатель. Такой ажиотаж в первую очередь диктуют законы рынка. Для российских предпринимателей – это главное деловое событие года и возможность лично заключить новые контракты.

Причем не только с партнерами по внутреннему рынку, в форуме принимают участие представители более 130 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Главный посыл – Россия готова слушать и готова предлагать. Каждый павильон буквально пестрит новинками и самыми смелыми решениями.

Трансформер как символ готовности перестраиваться. Московская область – один из лидеров федеральной программы импортозамещения. Отсюда первыми ушли западные бренды, здесь их первыми и заменили. Губернатор Воробьев отмечает, такая динамика не без помощи белорусских компаний. Даже сегодня в павильоне наши бизнесмены. По следам переговоров двух Президентов подписали очередное соглашение о поставках техники и создании совместного производства изделий из белорусского цемента. Какие задачи обозначили перед Союзным государством на ПМЭФ – рассказал Мезенцев.

Промышленная, продовольственная, энергетическая безопасность – точек соприкосновения более чем. За последние три санкционных года наши страны демонстрируют образцовое всестороннее сотрудничество. Это подтверждает и рост количества совместных проектов, и взаимная политика их финансовой поддержки.

Виктор Евтухов, заместитель министра промышленности и торговли России:

Российское и белорусское – это теперь тождественно. У нас были, конечно, в этом плане вопросы, как признавать, что делать. Завершив нашу программу, которая касается единой промышленной политики, мы все эти вопросы решили, поэтому вопрос допуска к госзакупкам региональным, муниципальным, он решен практически.

Константин Герцев, корреспондент:

Где, как ни на форуме, убеждаешься, что антисанкционный локомотив уже не остановить. Число позиций, где Россия не может предложить альтернативу западному, практически сведены к нулю. Вот эта высокоскоростная магистраль уже в ближайшее время свяжет Минск и Москву. 700 км всего лишь за три часа – и ты в одной из столиц Союзного государства.

В развитие договоренностей Лукашенко и Путина правительства двух стран подготовили очередной пакет решений. 31 программа – более тысячи проектов. Помимо привычных вопросов экономики и безопасности, упор сделают на развитие социального и гуманитарного сотрудничества.