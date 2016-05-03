ДТП по вине пьяных водителей в Беларуси стало в 2 раза меньше – данные за 1-ый квартал

Новости Беларуси. Количество ДТП по вине нетрезвых водителей в Беларуси снизилось наполовину. В первом квартале этого года зарегистрирован 51 случай. Для сравнения в 2015-ом цифра за этот период была вдвое больше.

Тем временем, только с начала года сотрудниками Госавтоинспекции пресечено более 5,5 тысяч случаев управления авто в состоянии опьянения. 306 водителей задержаны повторно.

Статистика смертности на дороге по причине вождения под градусом снижается. Однако она остается главной в авариях с тяжкими последствиями. Именно поэтому Беларусь пошла по пути ужесточения наказания в отношении нетрезвых водителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Республики Беларусь:

Мы это снижение связываем с ужесточением ответственности, которое на протяжении 10 лет планомерно, постепенно вводилось с помощью законодательства. Так, в 2007 году была введена уголовная ответственность за повторное управление в нетрезвом виде, где был штраф в размере до тысячи базовых величин. Кроме этого, уменьшился допустимый уровень алкоголя в крови с 0,5 до 0,3. Пару лет назад введена специальная конфискация транспортных средств для повторников, то есть автомобиль, на котором он передвигается, конфисковывается и потом выставляется на аукцион.