Поиск захоронений времен Великой Отечественной войны: Министерство обороны, газета «СБ.Беларусь сегодня» проводят совместную акцию

Микрорайон Масюковщина, территория бывшего лагеря военнопленных. За спиной корреспондента СТВ – идёт поиск захоронений времен Великой Отечественной войны.

С июля 1941 по июль 1944 года здесь размещался созданный немцами концентрационный лагерь Шталаг-352. Десятки тысяч пленных солдат и офицеров ютились в деревянных бараках и бывших конюшнях. Условия, в которых находились узники, были просто нечеловеческие: практически отсутствовала вода и пища, зато были страшные покарания за любую провинность. Всего в этом лагере фашисты зверски замучили более 80 тысяч человек. По имеющимся сведениям, на этом месте во время войны находилось одно из захоронений Шталага-352.

Специально к 9 мая газета «СБ.Беларусь сегодня», Министерство обороны и администрация Фрунзенского района Минска решили провести совместную акцию по поиску останков погибших.

К работам подключились бойцы 52-ого специализированного отдельного поискового батальона. Уже на протяжении 21 года это подразделение занимается поиском погибших защитников Отечества и жертв войн, которые пропали без вести. Работы ведутся во всех уголках Беларуси, в этом году особое внимание уделили Гродненской, Брестской, Гомельской и Витебской областям.

Во время работ поисковому отряду удавалось найти не только останки, но и оружие, патроны, награды, предметы быта.

Особую ценность представляют медальоны – благодаря им, можно установить личность погибшего. В запечатанной капсуле хранилась вся информация о военнослужащем.

Всего в Беларуси находится около семи с половиной тысяч воинских захоронений. В них – больше двух миллионов жертв войны. И только пятую часть погибших удалось установить поименно.

Поисковики уверены: чтобы похоронить последнего солдата Великой Отечественной, работы хватит еще не одному поколению.

Все останки военнослужащих, которые найдет поисковый батальон, будут перезахоронены с почестями. А пока работы продолжаются при любой погоде, ведь каждая находка необычайно важна.

Бойцы уверены: это нужно живым – чтобы ужасы войны никогда не повторились на нашей земле.