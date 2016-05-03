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История современного Минского метрополитена: «Минчанин года-2015» Владимир Кожедуб на СТВ

03 мая 2016 07:32
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В нашей жизни есть такие явления, которые, казалось бы, существовали всегда. Даже трудно представить: как было до этого? В списке таких вещей у жителей Минска значимое место занимает метро. А когда-то (почти 40 лет назад) 3 мая 1977 года на месте будущей станции «Парк Челюскинцев» только-только начались работы над строительством Минского метрополитена. Попутешествуем по истории современного минского метро вместе с обладателем почетного звания «Минчанин года-2015». Гость программы «Утро. Студия хорошия настроения» на СТВ – начальник станций «Малиновка» и «Петровщина» Владимир Кожедуб.

# общество # Минское метро # Фотофакт # Владимир Кожедуб

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