История современного Минского метрополитена: «Минчанин года-2015» Владимир Кожедуб на СТВ

В нашей жизни есть такие явления, которые, казалось бы, существовали всегда. Даже трудно представить: как было до этого? В списке таких вещей у жителей Минска значимое место занимает метро. А когда-то (почти 40 лет назад) 3 мая 1977 года на месте будущей станции «Парк Челюскинцев» только-только начались работы над строительством Минского метрополитена. Попутешествуем по истории современного минского метро вместе с обладателем почетного звания «Минчанин года-2015». Гость программы «Утро. Студия хорошия настроения» на СТВ – начальник станций «Малиновка» и «Петровщина» Владимир Кожедуб.