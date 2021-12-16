«Дружеские и нормальные отношения». Данные опроса показали, что большинство белорусов поддерживают интеграцию с Россией

Новости Беларуси. В Минске представили результаты масштабного социологического исследования, в котором приняли участие свыше 10 000 респондентов. Специалисты интересовались мнением белорусов по поводу важнейших процессов, происходящих в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По результатам опроса, Президенту Беларуси доверяет 72,3 % респондентов. И согласно приведенным данным, рейтинг Александра Лукашенко продолжает расти. Показатель доверия сегодня почти на 6 % больше, чем год назад. Кроме того, около 44 % белорусов поддерживают инициативы Президента по сохранению суверенитета и независимости страны. Наибольшей поддержкой также пользуются жилищные вопросы и политика по поддержке многодетных семей. Более 27 % одобряют укрепление обороноспособности стран. Большинство опрошенных людей выступили за дальнейшую ориентацию на соцподдержку государства.

Светлана Винокурова, первый проректор Белорусской государственной академии искусств:

Люди чувствуют эту политику, люди понимают это и поддерживают. Опасаются в силу того, что подобного рода изменения в Конституцию могут лишить их этих гарантий, которые сегодня имеют и многодетные матери. Социальная поддержка у нас очень серьезная. И отпуска, и выплаты, и компенсации разного рода, кредиты, которые даются, жилье молодым семьям, аренда для тех, кто не имеет своего жилья. Это наше достижение. Показатель доверия Президенту вырос на 6%. В Беларуси представили результаты масштабного социсследования – читайте здесь. Организаторы исследования отметили высокий интерес белорусов к внешней политике и взаимоотношениям с другими государствами. Так, подавляющая часть белорусского общества негативно высказывается в отношении западных санкций, введенных против нашей страны. По мнению участников опроса, цель такой политики – озлобить народ против Президента страны и сделать нашу жизнь хуже. В этом уверены 27 % опрошенных. Многие также считают, что Запад преследует цель сделать экономику Беларуси неконкурентной на мировом рынке. А вот отношения с нашим главным союзником – Россией – большинство белорусов оценивают как дружеские и нормальные и поддерживают интеграцию.