«Я тоже принимаю лекарства и вижу цены». Делегат ВНС об острых вопросах форума

У нас не совсем стандартный выпуск. Выездная студия СТВ расположилась во Дворце Республики, именно к этому месту на неделе было приковано внимание не только столицы, но и всей страны. Важнейшее событие, к которому готовились не один месяц, два напряженных дня, 2 700 делегатов. Шестое Всебелорусское народное собрание состоялось. Как все прошло? Какие инициативы были озвучены от большого города? По какому пути мы, белорусы, будем двигаться дальше? Об этом и многом другом из первых уст. Наши гости – делегаты ВНС от Минска. В первую очередь неравнодушные к судьбе своей страны люди. В судии «Большого города» своими впечатлениями готова поделиться Галина Зверко, председатель Советского районного объединения профсоюзов. Илона Волынец, ведущая:

Вы впервые на таком форуме?

Галина Зверко, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Да, впервые. Илона Волынец:

Как впечатления? Галина Зверко:

Впечатления зашкаливают. Во-первых, потому что выступление Президента всегда яркое, эмоциональное, душевное. Наверное, скажу своими словами, что только слепой или глухой мог не почувствовать, как наш Президент отстаивает свою страну, нашу любимую Беларусь. Потому что благодаря ему, благодаря выступлению выходишь на каком-то драйве, ты чувствуешь себя человеком, ты чувствуешь себя защищенным. Ты знаешь, что за тобой большая стена, опора, надежда, уверенность в завтрашнем дне. Илона Волынец:

Вы как представитель профсоюза с какими вопросами, предложениями сюда шли? Получили ли вы ответы на свои вопросы?

Галина Зверко:

Естественно, так как я в первый раз участвую в таком высоком форуме, благодарю свои все организации, которые меня выдвинули, которые поддержали меня и поверили в меня. С чем я сюда шла? Все мои вопросы, которые были, оправдались. Они оправдались сполна. Все, что было озвучено на Всебелорусском народном собрании, было в моих вопросах. Я очень признательна выступлению премьер-министра по социально-экономическим вопросам, потому что я первый раз услышала такое осознанное, такое правильное, грамотное развитие нашей Беларуси. Программа, которая принята, настолько содержит все пункты, что я не знаю, как можно этого не заметить. Меня порадовало еще раз, что образование – это целевое направление. Особенно для детей, которые находятся в населенных пунктах, которые приезжают из деревень. Целевое направление должно быть, чтобы эти дети вернулись назад туда и приносили в деревне пользу для своей малой родины, в которой они жили, росли. Я сама из деревни, поэтому для меня очень близко. Так сложились обстоятельства, никто не думал, что я по направлению медицинским работником приеду в Минск. Я сполна отдала свой долг Минску. Тогда было так, в Минске не хватало кадров, сегодня на селе. Село, естественно, надо поднимать. Как профсоюзного работника меня волновали вопросы защиты человека труда. Потому что благодаря человеку труда, я, может, скажу громкие слова, но построена наша белорусская государственность. Потому что только человек труда создает опору всему нашему обществу. Была такая хорошая поддержка от молодых специалистов, от молодежи. Такое было выступление от молодежи, что можно позавидовать. Каждое слово, каждая идея, каждая цель были настолько продуманными, настолько грамотно донесены, что мне запали слова и выступления молодежи больше, чем тех, кто более опытный. Они молодцы, они, наверное, стремятся достичь, стремятся улучшить. «Технологии нужны, но педагогов они не заменят». Мнение директора гимназии о прошедшем ВНС

Илона Волынец:

Глава государства говорил о том, что контроль за ценами останется одним из главных государственных приоритетов. Мы привыкли к тому, что профсоюзы постоянно мониторят цены, но сейчас самый нашумевший и больной вопрос, что люди жалуются на повышение цен не продовольственных товаров, а медикаментов. Это сейчас острый вопрос в обществе. В этом направлении вы сейчас работаете? Галина Зверко:

Я человек и тоже принимаю какие-то лекарства, естественно, вижу цены. А как профсоюзный работник, то уже давно мы мониторим цены на продукты: каждую неделю, каждый месяц расширенный перечень продуктовый мониторим. Сегодня, конечно, это лекарства. Я думаю, что не именно мы как районное объединение, а именно отраслевые профсоюзы, а это здравоохранение, они все-таки сделают то, что делали мы на протяжении длительного времени. Естественно, с себя мы обязанностей никаких не снимаем. Мы все вместе сделаем свое дело, которое было поручено и Президентом. Илона Волынец:

У всех нас разные взгляды. Как думаете, Всебелорусское народное собрание позволит нам сплотиться, объединиться, забыть про какие-то разногласия?