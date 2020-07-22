Друг взял в долг и не возвращает деньги. Что делать?
Хочешь потерять друга, дай ему в долг. Что делать, если не возвращают деньги по займу.
Дали в долг лучшему другу для покупки авто, одолжили коллеге до «зарплаты», заняли родственникам на покупку квартиры. А вскоре выяснилось, что друг не отвечает на звонки, коллега уволился, а родственники «кормят завтраками». Как действовать, если вам не возвращают кровно заработанные, узнаем у юриста.
Жрецы Фемиды советуют, передачу крупной суммы денег лучше заверить нотариально.
Александр Костюкевич, юрист:
Если нам эту сумму займа не вернут, мы сможем получить исполнительную надпись, уплатив только 6 базовых величин за нее. Если же мы будем обращаться в суд по обычной расписке либо по договору займа, то госпошлина составит пять процентов.
Сумму по займу, превышающую десять базовых величин, можно подтвердить только письменным документом. Показания свидетелей доказательством в суде быть не могут.
Александр Костюкевич:
Если у нас заключен договор между физическими лицами на сумму, превышающую 50 базовых величин, то если мы в договоре займа не пропишем, что он является безвозмездным, то мы имеем право на получение процентов за пользование денежными средствами в размере ставки рефинансирования.
Если нарушен срок возврата, то помимо процентов за пользование можно взыскать с должника пеню за просрочку, но лишь в том случае, если физическое лицо получало на руки белорусские рубли. С иностранной валютой дело обстоят иначе. И брать, и отдавать зарубежные денежные знаки можно, но есть одна особенность.
Александр Костюкевич:
Если мы одолжили 1000 долларов, то и взыскивать мы сможем 1000 долларов. Никакие проценты начисляться не будут.
Досрочно потребовать возврат займа, можно лишь тогда, если есть рассрочка. И хотя бы один платеж просрочен.
Александр Костюкевич:
Общее правило: сумма займа должна быть возвращена в течение 30 дней с момента получения письменного требования.
Для обращения в суд с заявлением о взыскании суммы займа установлен срок исковой давности – три года. Этот срок исчисляется со дня, когда вы узнали о нарушении своего права, то есть о невозврате долга.
Александр Костюкевич:
Также у нас есть реестр исполнительных производств, где по паспорту можно четко узнать, есть ли какие-то исполнительные документы по данному физическому лицу. Прежде чем одолжать большие суммы, лучше посмотреть в этот реестр.
Давая деньги в долг, не исключайте возможность, что его вам не вернут, поэтому не рискуйте суммой, потеря которой расстроит ваше материальное благополучие.