Друг взял в долг и не возвращает деньги. Что делать?

Хочешь потерять друга, дай ему в долг. Что делать, если не возвращают деньги по займу.

Дали в долг лучшему другу для покупки авто, одолжили коллеге до «зарплаты», заняли родственникам на покупку квартиры. А вскоре выяснилось, что друг не отвечает на звонки, коллега уволился, а родственники «кормят завтраками». Как действовать, если вам не возвращают кровно заработанные, узнаем у юриста.