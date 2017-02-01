Новости Беларуси. Древний и вечно молодой. Полоцк готовится официально перенять эстафету молодежной столицы Беларуси. Город одержал победу в республиканском конкурсе и опередил 10 конкурентов. Уже 2 февраля в райцентре пройдут первые тематические мероприятия. В течение года город будет принимать молодежные фестивалей, станет площадкой для встреч и конференций.

Дима – будущий экономист-менеджер. Он следит за развитием технологий, углубляется в математический анализ и занимается музыкой. У него 9 научных публикаций, успеваемость – выше восьми баллов. А еще по итогам 2016 года молодой человек стал студентом года Беларуси.

Дмитрий Куксо, студент года Беларуси:

В городе расположено много колледжей, есть университет – Полоцкий государственный, поэтому молодежи в городе достаточно много. И звание «Молодежная столица Республики Беларусь», я думаю, привлечен большое внимание молодежи к городу, к его культурно-историческим ценностям.

Елена Жидко, руководитель проекта «На пути к победе»:

Трунова Ольга и Булавский Егор. Они же являются авторами более полномасштабного интерактивного проекта «На пути к победе».

Ребята, учащиеся полоцкого колледжа, разработали патриотическую интернет-игру. Проект хоть сейчас внедряй в систему образования. Благодаря их идее историю Великой Отечественной выучить можно играючи.

Студентка полоцкого колледжа подрабатывает младшей медсестрой по уходу за больными. Она же – представитель первого молодежного медицинского отряда Беларуси. Создан он был и работает круглый год тоже в Полоцке.

Ольга Короткина, учащийся Полоцкого медицинского колледжа:

Я имею возможность работать здесь, получать огромный опыт в отношении работы с медперсоналом, работы с пациентами.

Алеся Козлова, старшая медицинская сестра отделения оториноларингологии Полоцкой центральной районной больницы:

Если бы в наше время, когда мы заканчивали свои учебные заведения, были созданы такие медицинские отряды, я думаю, нам гораздо легче было бы входить в нашу профессию как сформированным медицинским сестрам.

Уже в начале февраля в Полоцке дадут старт событиям и акциям, посвященным молодежи. Впрочем, для города наступивший 2017 год обещает стать особенным и по другим причинам. 1155 лет прошло с момента упоминания о Полоцке в «Повести временных лет». Отметит день рождение и белорусское книгопечатание – целых 500 лет? сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оксана Гриб, главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома:

Участие в этих креативных проектах делает фишку нашему городу. Я думаю, мероприятия, которые пройдут в этом году, тоже приобретут свою креативность и станут намного интересней.

Погоду в Полоцке сегодня диктует молодежь. А благоприятную атмосферу ей создает историческая уникальность и особая аура древнего города. Словно этот зонт, который укрывает прохожих от дождей и ненастья.