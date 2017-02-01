Новости Беларуси. В Беларуси продолжается комплексная проверка боевой готовности в Вооруженных Силах. Всего 30 воинских частей и подразделений пройдут своеобразный экзамен, а из запаса призвано около трех тысяч военных.

Участники должны продемонстрировать не только навыки, но и умение действовать в нестандартной обстановке. Например, накануне бойцам предстояло переправиться через Березину, для чего в кратчайшие сроки был наведен понтонный мост. Такие задания позволят опробовать вооружения и технику в непростых погодных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Латышев, командир 19-й отдельной механизированной бригады:

Подразделения бригады приведены в высшей степени боевой готовности, совершают марш своим ходом на один из полигонов, Вооруженных Сил, где им предстоит выполнить учебно-боевые задачи.

Проверка предусматривается также для войск ВВС и ПВО – часть из них уже вступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне.