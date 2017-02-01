Трудовая дисциплина: права и обязанности, или как избежать конфликта между руководителем и сотрудником?

Рабочая обстановка, правила поведения, трудовая дисциплина, права и обязанности. Вещи, безусловно, необходимые для функционирования любого рабочего коллектива. Но, к сожалению, не все помнят о них, из-за чего и возникают конфликтные ситуации между сотрудниками и руководителями. Чтобы напрасно не портить себе нервы, для начала ознакомьтесь со своими основными правами.

Начнём с первого правила – оформление на работу. Здесь необходимо помнить, что как только работник приступает к выполнению своих обязанностей, в действие должен вступить трудовой договор. Потому разговоры об оформлении «с первого числа», «после праздников» или «с нового квартала» неправомерны.

Что же касается рабочего времени, то здесь всё просто. Во сколько начинается и заканчивается трудовой день должно быть прописано в трудовом договоре. Двигать или смещать его работник имеет право только по согласованию с руководителем.

Если же в рамках договора предусмотрен «ненормированный рабочий график», то это не значит, что сотрудник может остаться без отдыха. Потому отработав 12 часов, Вы имеете право и отдыхать не меньше 12 часов.

Ещё одно важное право, которым может воспользоваться каждый сотрудник, отпуск. Руководитель должен контролировать, чтобы отпускные периоды у одного работника чередовались. Есть лишь несколько категорий граждан, которые имеют исключительное право получить отпуск летом. В их числе женщины с детьми.

Ещё один важный вопрос, с которым никому не хотелось бы столкнуться, штраф. И здесь важно знать, что лишить Вас денег за опоздание руководитель не имеет право. Кстати, уволить тоже. Исключением могут быть лишь систематически повторяющиеся факты опоздания, при этом они должны быть письменно зафиксированы.

Есть ещё так называемая материальная ответственность. Например, если вы случайно сломали кресло или разбили вазу, то руководителю, прежде чем взыскать с вас штраф, необходимо будет провести сложную процедуру. Взять письменную объяснительную, провести расследование, создать комиссию и её решение оформить в приказе. Вряд ли ради какой-либо мелочи наниматель будет всем этим заниматься.

Взаимоотношения между руководителем и сотрудником не всегда возможно вписать в рамки трудового договора. Потому любую спорную ситуацию легче попробовать решить полюбовно. А главное уметь в нужное время проявить лояльность, и Вам обязательно ответят тем же.