Лукашенко – делегации Китая: Беларусь заинтересована в строительстве спортивного центра в Пекине

Международную повестку, но уже с гуманитарным уклоном во Дворце Независимости продолжили обсуждать во время встречи Президента Беларуси с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином. В Минск приехала солидная делегация ректоров топовых учреждений высшего образования КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время визита нашего Президента в Китай глава государства выступил перед студентами Пекинского университета – мудрые люди знают, что нет ничего ценнее опыта и готовы его перенимать. Александра Лукашенко там снова ждут как минимум для повторения. Но в планах реализация еще и амбициозных проектов.