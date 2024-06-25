Лукашенко – делегации Китая: Беларусь заинтересована в строительстве спортивного центра в Пекине
Международную повестку, но уже с гуманитарным уклоном во Дворце Независимости продолжили обсуждать во время встречи Президента Беларуси с секретарем партийного комитета Пекинского университета Хао Пином. В Минск приехала солидная делегация ректоров топовых учреждений высшего образования КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время визита нашего Президента в Китай глава государства выступил перед студентами Пекинского университета – мудрые люди знают, что нет ничего ценнее опыта и готовы его перенимать. Александра Лукашенко там снова ждут как минимум для повторения. Но в планах реализация еще и амбициозных проектов.
Хао Пин, секретарь партийного комитета Пекинского университета:
Когда вы посетили во второй раз Пекинский университет, вы выступили с очень важно речью и выразили надежду, что молодежь двух стран и университеты будут укреплять сотрудничество в области фундаментальных наук. Вы также провели дружеский матч с хоккейной командой Пекинского университета. Наши преподаватели и студенты были очень впечатлены, в СМИ была потрясающая реакция.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы очень заинтересованы в том, чтобы побыстрее реализовать наш с вами, уважаемый Хао Пин, проект, о котором мы договаривались в Пекине, и построить спортивный центр при Пекинском университете с помощью Беларуси. Я убежден, что найду время, для того чтобы еще раз приехать к вам и представить белорусский спорт, в том числе и хоккей на более высоком уровне. Мы хотим с вами сотрудничать, мы хотим, чтобы китайцы играли в хоккей на уровне мировых команд, хотя вы уже начали этим заниматься очень серьезно.
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