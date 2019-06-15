В зелёном море, в зелёной пене. На одесских пляжах цветёт вода

В Одессе Чёрное море превратилось в зелёное. Такими заголовками пестрят вторую неделю интернет-издания, а разочарованные туристы выкладывают видео. Вода на популярном курорте зацвела, рассказали в программе «Плюс-минус» .

По словам специалистов, всему виной цианобактерии. Полный штиль и жара привели к гниению водорослей.

И хотя власти пляжи закрывать не собираются, учёные призывают не рисковать и воздержаться от водных процедур. Последний раз столь масштабное цветение в Одессе было зафиксировано 9 лет назад.

Кратковременные дожди и грозы местами. Синоптики рассказали о погоде на неделю