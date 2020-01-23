Дожди и сильный ветер. Какая погода будет в Беларуси 24 января

Новости Беларуси. 24 января в Беларуси будет тёплая и дождливая погода. Из-за ветра объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщает Белгидромет, в пятницу ожидается в основном облачная погода. С высокой вероятностью пройдут дожди и выпадет мокрый снег по всей территории республики, кроме Брестской области.

Ночью и утром возможны слабый гололед и на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 15-18 м/с.

В тёмное время суток столбик термометра опустится до -1… -3°C, в Гродненской области будет ещё немного холоднее – до -4°C. Днём в стране потеплеет до +1… +4°C.

На неделе в Новогрудке выпала снежная крупа.