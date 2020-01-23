Белорусы жалуются на большие задержки посылок из-за рубежа. В «Белпочте» объяснили, в чём причина

Новости Беларуси. Белорусы жалуются на большие задержки отправлений из-за рубежа. Многие не получили товары, заказанные в ноябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о покупках из Китая, Сингапура и Эстонии. Причем, судя по некоторым данным, проблема в белорусской стороне. Между тем, в «Белпочте» говорят: виноваты праздники и сезон распродаж.

Когда же заветные бандероли окажутся у владельцев? Выяснял Дмитрий Боярович.

Маргарита Бальцевич:

Я заказала посылку 16 ноября. Если верить «Белпочте», то последняя отметка 18 ноября: «Направлено из страны по назначению». 22 января, посылки по-прежнему нет.

Свою покупку, сделанную в одном из международных интернет-магазинов, Маргарита ждет больше трех месяцев. Вещь, которую девушка (кстати, имиджмейкер) приобрела, и стоит недорого, и для ухода за гардеробом необходима.

Маргарита Бальцевич:

Обычно все приходило в течение недель нескольких, месяц-полтора. По Беларуси посылки я заказывала, тоже не было никаких проблем. Что произошло в этот раз, мне неизвестно.

Среди белорусов, не дождавшихся вовремя своих посылок из Китая, и Сергей. Одну из них гомельчанин заказывал еще в октябре. Правда, ее уже не ждет: продавец вернул Сергею деньги.

А вот вторую, заказанную в декабре, – запчасти для 3D-принтера – как раз наоборот. Сергей отмечает: такая ситуация с отправлениями на его имя была и в 2019 году. По его словам, тогда задержки «Белпочта» связывала с переустановкой ПО.

Сергей Лобан:

Посылки, которые идут через Эстонию, идут как-то быстрее. А заказанные из Китая очень долго у нас находятся на таможне.

На «Белпочте» подтверждают: да, посылки действительно обрабатывают дольше обычного. На это несколько причин. Во-первых, постпраздничное время. Традиционно после Нового года объемы отправлений в Беларусь из-за границы вырастают на треть. Во-вторых, ситуацию усложняют сбои в работе служб аэропорта Стамбула. Именно там промежуточно сортируют посылки, направляемые в нашу страну.

Виктория Джухунян, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:

Вместе с тем в январе текущего года, помимо запланированных новогодних и рождественских объемов почты, в нашу страну стало поступать много почты из Сингапура и Китая, застрявшей с ноября прошлого года в транзитном аэропорту Стамбула. Это привело к увеличению потоков почты более чем в два раза и повышению нагрузки на учреждения международного почтового обмена Минска.

Чтобы обработать возросшие объемы отправлений, почта в это время обычно привлекает дополнительный штат работников, оформляя договоры. Так произошло и в 2020 году. Сейчас штат дополнительных работников полностью укомплектован. Это позволит ускорить сортировку и выдачу посылок.

Виктория Джухунян:

РУП «Белпочта» предпринимает все возможные меры по сокращению сроков обработки увеличенного объема международных почтовых отправлений. Мы приносим извинения своим клиентам за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.