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С 1 июля жители Украины смогут собирать грибы и ягоды на территории Беларуси

21 июня 2022 07:01
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Новости Беларуси. Жители украинского приграничья с 1 июля смогут собирать грибы и ягоды на белорусской территории – начнет действовать временный упрощенный пропуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С 1 июля жители Украины смогут собирать грибы и ягоды на территории Беларуси-1

Это касается ландшафтного заказника «Ольманские болота» в пределах Столинского района. Здесь растет много черники, грибов и клюквы. Такое решение ежегодно принимается Президентом Беларуси. Пропуска в пограничную полосу будут оформляться на месте. Следует лишь подать перечень необходимых документов и предъявить квитанцию об уплате государственной пошлины. Пропуска, выданные в июне 2021 года, действительны и в текущем году.  

С 1 июля жители Украины смогут собирать грибы и ягоды на территории Беларуси-4

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:  
С 1 июля в белорусском приграничье в пределах Столинского района начнется сбор дикоросов для граждан Украины. Учитывая зависимость граждан украинского приграничья от заготовки и реализации дикоросов, белорусской стороной было принято решение сохранить устоявшуюся практику. Граждане Украины смогут пересекать границу в трех местах упрощенного пропуска на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое и Познань. Соответствующие пропуска в пограничную полосу будут оформляться в местах упрощенного пропуска.  

С 1 июля жители Украины смогут собирать грибы и ягоды на территории Беларуси-7

Временный упрощенный пропуск для жителей украинского приграничья будет действовать в светлое время суток с 1 июля по 10 августа и с 1 сентября по 15 ноября. Однако исходя из погодных условий возможны изменения сроков и времени посещения заповедника.  

# Международное сотрудничество # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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