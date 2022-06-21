С 1 июля жители Украины смогут собирать грибы и ягоды на территории Беларуси

Новости Беларуси. Жители украинского приграничья с 1 июля смогут собирать грибы и ягоды на белорусской территории – начнет действовать временный упрощенный пропуск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это касается ландшафтного заказника «Ольманские болота» в пределах Столинского района. Здесь растет много черники, грибов и клюквы. Такое решение ежегодно принимается Президентом Беларуси. Пропуска в пограничную полосу будут оформляться на месте. Следует лишь подать перечень необходимых документов и предъявить квитанцию об уплате государственной пошлины. Пропуска, выданные в июне 2021 года, действительны и в текущем году.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

С 1 июля в белорусском приграничье в пределах Столинского района начнется сбор дикоросов для граждан Украины. Учитывая зависимость граждан украинского приграничья от заготовки и реализации дикоросов, белорусской стороной было принято решение сохранить устоявшуюся практику. Граждане Украины смогут пересекать границу в трех местах упрощенного пропуска на направлениях украинских деревень – Дроздынь, Березовое и Познань. Соответствующие пропуска в пограничную полосу будут оформляться в местах упрощенного пропуска.