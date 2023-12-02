Дождались прокуроров! В Крупском районе провели подснежную уборку кукурузы

Пока не вмешалась прокуратура. Подснежную уборку кукурузы с успехом провели в Крупском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Происходящее на полях, принадлежащих агрокомбинату «Дзержинский», далеко от эксперимента. Всю осень погода не подпускала к жатве технику. Ждали морозов. Вместе с ними пришли снегопады.

Не смогли. Если посмотреть с той стороны поля, где мы сюда заезжали.

– Видели, а как…

– Посадили комбайны и ждали как раз такой погоду, потому что здесь кукуруза по остаточному принципу сеялась, чтобы поля были заняты. Получилось так, что не смогли влезть.

С появлением прокурорских работников, вокруг кукурузных полей, было замечено небывалое движение. Организационные просчеты руководства хозяйства, говорят в Крупском райисполкоме, скрывали, хотя перед всеми сельхозпредприятиями страны ставилась задача убрать кукурузу до 1 ноября.

Павел Казакевич, управляющий производственной площадкой агрокомбината:

На данном поле расположена кукуруза – порядка 36 гектаров. Сейчас приедут комбайны полноприводные, будем производить уборку.

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Только после появления прокуроров хозяйство приступило к уборке урожая. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка с решением вопроса о возмещении ущерба. Надзорные мероприятия в данной части будут продолжены.