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Дождались прокуроров! В Крупском районе провели подснежную уборку кукурузы

02 декабря 2023 17:05
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Пока не вмешалась прокуратура. Подснежную уборку кукурузы с успехом провели в Крупском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дождались прокуроров! В Крупском районе провели подснежную уборку кукурузы-1

Происходящее на полях, принадлежащих агрокомбинату «Дзержинский», далеко от эксперимента. Всю осень погода не подпускала к жатве технику. Ждали морозов. Вместе с ними пришли снегопады.

Дождались прокуроров! В Крупском районе провели подснежную уборку кукурузы-4

Не смогли. Если посмотреть с той стороны поля, где мы сюда заезжали.
– Видели, а как…
– Посадили комбайны и ждали как раз такой погоду, потому что здесь кукуруза по остаточному принципу сеялась, чтобы поля были заняты. Получилось так, что не смогли влезть.

Дождались прокуроров! В Крупском районе провели подснежную уборку кукурузы-7

С появлением прокурорских работников, вокруг кукурузных полей, было замечено небывалое движение. Организационные просчеты руководства хозяйства, говорят в Крупском райисполкоме, скрывали, хотя перед всеми сельхозпредприятиями страны ставилась задача убрать кукурузу до 1 ноября.

Дождались прокуроров! В Крупском районе провели подснежную уборку кукурузы-10

Павел Казакевич, управляющий производственной площадкой агрокомбината:
На данном поле расположена кукуруза – порядка 36 гектаров. Сейчас приедут комбайны полноприводные, будем производить уборку.

Дождались прокуроров! В Крупском районе провели подснежную уборку кукурузы-13

Вячеслав Демидович, заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Только после появления прокуроров хозяйство приступило к уборке урожая. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка с решением вопроса о возмещении ущерба. Надзорные мероприятия в данной части будут продолжены.

Дождались прокуроров! В Крупском районе провели подснежную уборку кукурузы-16

Центр внимания контролирующих ведомств сейчас смещается с полей на фермы. Проверяются условия для сохранности крупного рогатого скота: наличие качественных кормов, соблюдение ветеринарных и санитарных норм на производственных объектах. Пристальное внимание прокуроров к АПК имеет положительный результат. Ведь по факту в большинстве проблемных хозяйств – после обоснованных порицаний – ситуация улучшается.

# Прокуратура Беларуси # общество # Вячеслав Демидович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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