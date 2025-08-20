Вторичная переработка – к 2035 году в Беларуси будут использовать 90% отходов
Стремление сохранить и приумножить природное богатство – одна из отличительных черт государственной политики Беларуси. Мы занимаем лидирующую позицию среди государств Евразийского экономического союза по индексу экологической эффективности и не собираемся останавливаться на достигнутом.
Так, планируется, что к 2035 году страна будет использовать 90 % мусора, превращая его во вторсырье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым, сокращая число полигонов для захоронения. Для этого модернизируется вся система работы с отходами, внедряются новые методы и технологии, развиваются мощности по сортировке.
Обсуждение вопросов грамотного обращения с отходами – один из пунктов деловой программы III Международной экологической выставки. На повестке в том числе промежуточные итоги реализации поручений главы государства по усовершенствованию системы использования вторичных ресурсов. Профильным ведомством утверждена стратегия в сфере обращения с отходами. Подготовлен законопроект, по которому все полномочия по регулированию и контролю деятельности в этой сфере передаются Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Ольга Сазонова, начальник управления регулирования обращения с отходами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
В данной стратегии утверждены конкретные целевые показатели по видам отходов и определены ответственные исполнители. И по отдельным видам отходов уже первые показатели будут достигнуты в 2030 году, такие как уровень использования коммунальных доходов – порядка 70 % предусмотрено достижение. По отходам производства, без учета крупнотоннажных, планируется достижение уровня использования порядка 90 %.
За 2024 год в Беларуси образовалось более 4 миллиона тонн твердых коммунальных отходов. 40 % из них было переработано. Чтобы увеличить показатель – одного лишь раздельного сбора недостаточно. Поэтому в стране активно внедряются новые технологии использования вторичных ресурсов. К примеру, для обеспечения цементной отрасли местными энергоресурсами на Гродненщине введена в эксплуатацию линия по производству RDF-топлива, еще одна построена на базе нового мусороперерабатывающего завода в Минске.