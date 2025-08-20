Вторичная переработка – к 2035 году в Беларуси будут использовать 90% отходов

Стремление сохранить и приумножить природное богатство – одна из отличительных черт государственной политики Беларуси. Мы занимаем лидирующую позицию среди государств Евразийского экономического союза по индексу экологической эффективности и не собираемся останавливаться на достигнутом. Так, планируется, что к 2035 году страна будет использовать 90 % мусора, превращая его во вторсырье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым, сокращая число полигонов для захоронения. Для этого модернизируется вся система работы с отходами, внедряются новые методы и технологии, развиваются мощности по сортировке.

Обсуждение вопросов грамотного обращения с отходами – один из пунктов деловой программы III Международной экологической выставки. На повестке в том числе промежуточные итоги реализации поручений главы государства по усовершенствованию системы использования вторичных ресурсов. Профильным ведомством утверждена стратегия в сфере обращения с отходами. Подготовлен законопроект, по которому все полномочия по регулированию и контролю деятельности в этой сфере передаются Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды.