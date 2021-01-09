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В Беларуси из-за сильного снегопада нарушалось электроснабжение в 630 населённых пунктах

09 января 2021 11:08
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Новости Беларуси. Непрекращающийся снег стал причиной роста ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителей призывают к повышенной внимательности на дорогах.  

В Беларуси из-за сильного снегопада нарушалось электроснабжение в 630 населённых пунктах-1

За сутки подразделения МЧС 19 раз оказывали помощь в извлечении из снежных заносов автомобилей.

Infiniti въехал в переход на Комаровке, а Volkswagen – в столб. Что происходило днём на дорогах Минска?

В Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении 8 пассажирских поездов.  

В Беларуси из-за сильного снегопада нарушалось электроснабжение в 630 населённых пунктах-4

Снег добавил хлопот энергетикам. В течение суток в различных районах наблюдались проблемы с электричеством. Отключения зафиксированы в 630 населенных пунктах.

В Беларуси из-за сильного снегопада нарушалось электроснабжение в 630 населённых пунктах-7

Оперативные бригады продолжают восстановительные работы и в эти минуты.

В Беларуси из-за сильного снегопада нарушалось электроснабжение в 630 населённых пунктах-10

Тем временем коммунальщики продолжают расчистку дорог и дворов. В ряде районов высота снежного покрова уже составляет почти 30 сантиметров. 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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