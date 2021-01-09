В Беларуси из-за сильного снегопада нарушалось электроснабжение в 630 населённых пунктах

Новости Беларуси. Непрекращающийся снег стал причиной роста ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителей призывают к повышенной внимательности на дорогах.

За сутки подразделения МЧС 19 раз оказывали помощь в извлечении из снежных заносов автомобилей. Infiniti въехал в переход на Комаровке, а Volkswagen – в столб. Что происходило днём на дорогах Минска? В Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении 8 пассажирских поездов.

Снег добавил хлопот энергетикам. В течение суток в различных районах наблюдались проблемы с электричеством. Отключения зафиксированы в 630 населенных пунктах.

Оперативные бригады продолжают восстановительные работы и в эти минуты.