В Беларуси из-за сильного снегопада нарушалось электроснабжение в 630 населённых пунктах

Новости Беларуси. Непрекращающийся снег стал причиной роста ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителей призывают к повышенной внимательности на дорогах.
Новости Беларуси. Непрекращающийся снег стал причиной роста ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Водителей призывают к повышенной внимательности на дорогах.
За сутки подразделения МЧС 19 раз оказывали помощь в извлечении из снежных заносов автомобилей.
Infiniti въехал в переход на Комаровке, а Volkswagen – в столб. Что происходило днём на дорогах Минска?
В Минском районе из-за налипания мокрого снега на стрелочном переводе произошла задержка в движении 8 пассажирских поездов.
Снег добавил хлопот энергетикам. В течение суток в различных районах наблюдались проблемы с электричеством. Отключения зафиксированы в 630 населенных пунктах.
Оперативные бригады продолжают восстановительные работы и в эти минуты.
Тем временем коммунальщики продолжают расчистку дорог и дворов. В ряде районов высота снежного покрова уже составляет почти 30 сантиметров.