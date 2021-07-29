«Той, хто сядзіць наперадзе». Ігар Марзалюк разважае пра вытокі інстытута прэзідэнцтва

Новости Беларуси. Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк расскажет историю возникновения института президентства, напомнит нам о прошлых референдумах, о том, какие изменения последовали после них, а также объяснит, почему именно модель президентской власти выбрана в Беларуси. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ігар Марзалюк, старшыня Пастаяннай камісіі па адукацыі, культуры і навуцы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі:

Тэрмін «прэзідэнт» у перакладзе з лацінскай мовы азначае «той, хто сядзіць наперадзе». Мабыць, у антычныя часы прэзідэнтам называлі старшынствуючых на розных сходах. Ад гэтага першапачатковага значэння пасля ўзнікла такая пасада, як прэзідэнт Сената. У цяперашнім разуменні тэрмін «прэзідэнт» пачаў ужывацца толькі з канца XVIII стагоддзя, калі быў заснаваны інстытут прэзідэнцтва ў ЗША. Ігар Марзалюк: «У сучаснай беларускай палітычнай сістэме каласальнае значэнне мае інстытут прэзідэнцтва» Узнікненне інстытута прэзідэнцтва ў свеце было звязана з пошукам ЗША новага спосабу арганізацыі дзяржаўнага кіравання, які прадугледжвае стварэнне моцнай выканаўчай улады і ў той жа час які выключае магчымасць яе ператварэння ў тыранію.