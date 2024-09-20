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ДОСААФ признан лидером в обучении водителей

20 сентября 2024 07:53
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Развитие технологий, внедрение дистанционного обучения: ДОСААФ берет новые высоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДОСААФ признан лидером в обучении водителей-2

Организация – лидер в обучении водителей, каждый год более 55 тысяч. Осваивать правила дорожного движения теперь будут с применением современных подходов. Программы усовершенствованы с учетом новых требований.

ДОСААФ признан лидером в обучении водителей-4

Андрей Некрашевич, председатель Центрального совета ДОСААФ Беларуси:
У нас практически все автодромы ДОСААФ Республики Беларусь уже обеспечены камерами видеонаблюдения, что, безусловно, способствует качеству обучения водителей механических транспортных средств. Помимо этого, здесь мы широко используем и трекеры, которые позволяют также осуществлять контроль за ходом подготовки.

ДОСААФ признан лидером в обучении водителей-6

На протяжении полугода – вождение, и уже три месяца назад получила права категории С. Ждешь этих занятий целую неделю, идешь туда с улыбкой, садишься за руль. Преподаватель, который сидит рядом, вовлечен в твое обучение, подсказывает тебе какие-то лазейки, еще что-то. Это, правда, был очень интересный процесс.

В планах ДОСААФ внедрить дистанционное обучение. Эта структура сегодня по праву считается неотъемлемой частью системы национальной безопасности, принимает активное участие в воспитании патриотов, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

# ДОСААФ в Беларуси

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