ДОСААФ признан лидером в обучении водителей

Организация – лидер в обучении водителей, каждый год более 55 тысяч. Осваивать правила дорожного движения теперь будут с применением современных подходов. Программы усовершенствованы с учетом новых требований.

Андрей Некрашевич, председатель Центрального совета ДОСААФ Беларуси: У нас практически все автодромы ДОСААФ Республики Беларусь уже обеспечены камерами видеонаблюдения, что, безусловно, способствует качеству обучения водителей механических транспортных средств. Помимо этого, здесь мы широко используем и трекеры, которые позволяют также осуществлять контроль за ходом подготовки.

На протяжении полугода – вождение, и уже три месяца назад получила права категории С. Ждешь этих занятий целую неделю, идешь туда с улыбкой, садишься за руль. Преподаватель, который сидит рядом, вовлечен в твое обучение, подсказывает тебе какие-то лазейки, еще что-то. Это, правда, был очень интересный процесс.

В планах ДОСААФ внедрить дистанционное обучение. Эта структура сегодня по праву считается неотъемлемой частью системы национальной безопасности, принимает активное участие в воспитании патриотов, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.