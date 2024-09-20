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Заправься позитивом – авантюрная комедия «АЗС №1» выходит в прокат

20 сентября 2024 07:13
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Закрученный сюжет и яркие персонажи. Авантюрная комедия «АЗС № 1» теперь на больших экранах. Спецпоказ с участием актерского состава прошел в обновленном столичном кинотеатре «Победа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заправься позитивом – авантюрная комедия «АЗС №1» выходит в прокат-2

Создателями фильма о секретах работы белорусской заправки стали наши коллеги, команда телеканала ОНТ. В картине были заняты три десятка актеров. Основные съемки прошли на действующей АЗС в Колодищах. Всего задействовали почти полсотни локаций. 

Заправься позитивом – авантюрная комедия «АЗС №1» выходит в прокат-4

Андрей Перепечко, актер:
Все наши, доморощенные, отечественные. Вообще, продукт наш, белорусский и юмор наш, белорусский. И интерьеры наши, белорусские, и АЗС.

Заправься позитивом – авантюрная комедия «АЗС №1» выходит в прокат-6

Максим Сокол, автор сценария:
Какая-то радость за белорусского нашего зрителя, потому что у него появилась сегодня еще одна белорусская картина. Очень хорошо и отрадно осознавать, что палитра кинематографических жанров в связи с этим проектом в нашей стране, как мне кажется, если не наполнилась, то немножко расширилась.

Заправься позитивом – авантюрная комедия «АЗС №1» выходит в прокат-8

Музыка к фильму создана выдающимся белорусским композитором Леонидом Шириным. Его мелодии органично дополнили атмосферу киноленты, подчеркнув динамику и эмоциональную насыщенность.

# Кино

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