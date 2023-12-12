Дорожные службы работают в усиленном режиме. Вот как в Беларуси справляются со снегопадами

Арт е м Ганчар, заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»: За этот зимний период уже использовано для обработки улично-дорожной сети порядка 28 000 тонн технической соли, 15 000 тонн песчано-соляной смеси, в места временного складирования и на снегосплавный пункт вывезено порядка 180 000 кубов снега. В период обильных снегопадов к работам было задействовано практически 1 000 единиц специализированной техники и около 900 уборщиков территории.





Тает на глазах. Тонны снега круглосуточно доставляют на снегосплавной пункт для его дальнейшей переработки. По сигналу машина пребывает на разгрузочную площадку и снежная масса отправляется на сепаратор-дробилку. С начала сезона вывезено уже более 21 000 кубических метров снежной массы. А это примерно полторы тысячи машин. Расчисткой снега во дворах занимаются, как правило, организации, которые осуществляют эксплуатацию жилищного фонда, или те, что предоставляют жилищно-коммунальные услуги.