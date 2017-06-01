«Дорогою добра»: ГАИ презентовала в Минске мюзикл ко Дню детей
Новости Беларуси. Большая премьера от блюстителей дорожного порядка! Уникальный проект мюзикл «Дорогою добра» презентовали в Минске. Как избежать проблем на дороге детям и взрослым объяснили творчески, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В необычном музыкальном спектакле участвовали 80 юных актеров.
А в зрительный зал Дворца профсоюзов пригласили воспитанников школ-интернатов, социальных приютов и домов семейного типа со всей страны.
Дмитрий Корзюк, начальник управления ГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
У каждого из нас есть дети.
Мы беспокоимся о них и делаем все возможное, чтобы они были в безопасности.
Михаил Орда, председатель федерации профсоюзов Беларуси:
То, что сегодня на наших дорогах, во многом зависит от нас. И сегодня мы вместе обязаны обеспечить повышение и безопасности, и культуры на наших дорогах.
Полученные знания можно было закрепить на тематических площадках.
Дети смогли также увидеть выставку ретро-автомобилей и посидеть за рулем современной патрульной машины.