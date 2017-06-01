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«Дорогою добра»: ГАИ презентовала в Минске мюзикл ко Дню детей

01 июня 2017 19:09
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Новости Беларуси. Большая премьера от блюстителей дорожного порядка! Уникальный проект мюзикл «Дорогою добра» презентовали в Минске. Как избежать проблем на дороге детям и взрослым объяснили творчески, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В необычном музыкальном спектакле участвовали 80 юных актеров.

«Дорогою добра»: ГАИ презентовала в Минске мюзикл ко Дню детей -1

А в зрительный зал Дворца профсоюзов пригласили воспитанников школ-интернатов, социальных приютов и домов семейного типа со всей страны.

Дмитрий Корзюк, начальник управления ГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
У каждого из нас есть дети.

Мы беспокоимся о них и делаем все возможное, чтобы они были в безопасности.

«Дорогою добра»: ГАИ презентовала в Минске мюзикл ко Дню детей -4

Михаил Орда, председатель федерации профсоюзов Беларуси:
То, что сегодня на наших дорогах, во многом зависит от нас. И сегодня мы вместе обязаны обеспечить повышение и безопасности, и культуры на наших дорогах.

Полученные знания можно было закрепить на тематических площадках.

Дети смогли также увидеть выставку ретро-автомобилей и посидеть за рулем современной патрульной машины.

# общество # Фотофакт # ГАИ # Михаил Орда # Дмитрий Корзюк

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