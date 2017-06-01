Прямой эфир

«Лежачий полицейский» для велосипедистов появился на улице Голубка в Минске

01 июня 2017 17:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лежачий полицейский на тротуаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:
Новый «лежащий полицейский» появился на улице Голубка. Но не совсем обычный.

От тысяч других он отличается тем, что установили его не на проезжей части, а на пешеходной тропинке.

Искусственная неровность появилась не случайно. На этом участке дорожки некоторые велосипедисты набирают скорость до 40 километров в час. А сразу за полицейским – проезжая часть. В сводках ГАИ это место значится не один десяток раз.

«Лежачий полицейский» для велосипедистов появился на улице Голубка в Минске-1

# общество # Улицы Минска # Фотофакт # Григорий Азарёнок

Другие новости рубрики

Все новости
Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости
01 июня 2017 17:28

Видеофакт: репетиция парада ко Дню Независимости

Минобразования: порядка 40% абитуриентов при регистрации выбрали четыре предмета
01 июня 2017 17:25

Минобразования: порядка 40% абитуриентов при регистрации выбрали четыре предмета

Дети – это наши надежды: посол из Китая побывал на празднике для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны
01 июня 2017 16:15

Дети – это наши надежды: посол из Китая побывал на празднике для детей и внуков переселенцев из чернобыльской зоны