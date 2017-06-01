«Лежачий полицейский» для велосипедистов появился на улице Голубка в Минске

Новости Беларуси. Лежачий полицейский на тротуаре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Григорий Азаренок, СТВ:

Новый «лежащий полицейский» появился на улице Голубка. Но не совсем обычный.

От тысяч других он отличается тем, что установили его не на проезжей части, а на пешеходной тропинке.

Искусственная неровность появилась не случайно. На этом участке дорожки некоторые велосипедисты набирают скорость до 40 километров в час. А сразу за полицейским – проезжая часть. В сводках ГАИ это место значится не один десяток раз.