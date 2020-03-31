Дни открытых дверей онлайн. Представители факультетов БГПУ консультируют будущих студентов по интернету

До 3 апреля включительно абитуриенты и их родители в специальном чате на сайте университета смогут задать вопросы деканам факультетов, директорам институтов, преподавателям и студентам. Узнать можно об особенностях поступления и обучения, научной, культурной и спортивной жизни вуза. Конференция длится более часа. Участники могут выбрать режим прослушивания либо видеотрансляции.

31 марта в БГПУ прошли три такие онлайн-конференции. Их провели представители факультетов естествознания, дошкольного и инклюзивного образования.

Сергей Василец, проректор по учебной работе БГПУ:

У университета большой опыт проведения различных мероприятий в онлайн-режиме. Но в основном это касалось учебного процесса. Мы проводили интернет-олимпиады, интернет-конференции научного характера.

Такое общение с абитуриентами в режиме онлайн, в режиме живого общения, в режиме чата, ответов на вопросы для нас действительно форма новая. Первые выходы на связь с абитуриентами показали, что есть интерес.

Кроме того, на 4 марта запланирована онлайн-встреча с приемной комиссией. Специалисты расскажут о сроках и цифрах приема, проходных баллах 2019 года и льготах при поступлении.