На проспекте Независимости появился двухметровый счётчик велосипедистов. Для чего он нужен?

Двухметровый прибор фиксирует, сколько велосипедистов проехало по велодорожке за день и с момента установки. Так, можно будет оценить интенсивность велотрафика в зависимости от погоды и дня недели, а также определить час пик и скорость передвижения.

Кроме того, на табло можно узнать точное время и температуру воздуха. Благодаря солнечным батареям, велосчетчик работает в максимально экологичном режиме.