«Домовой в библиотеке» – Ирина Токарева выпустила новую книгу, которая пробудит любовь к чтению у детей

Ирина Токарева, автор книги: Знаете ли вы, что в нашем городе почти в каждом доме живут удивительные существа – домовые. Они помогают своим хозяевам, следят за порядком и немного шалят. Домовой Пушкин живет в библиотеке. Он знает здесь все, знает все книги, знает, как себя вести, он учит других. Домовой Пушкин очень любит свою библиотеку. Он считает ее самым замечательным местом.

Ирина Токарева:

Прочитав такую книгу, ребята с удовольствием пойдут в библиотеку. И тот, кто еще в нее не записан, обязательно запишется. Потому что история домового приводит их к этому. Ведь встреча с домовым – это очень забавно. И домового они, конечно же, может быть, даже встретят. Он иногда показывается. Он научит ребят, как выбирать книгу, как ориентироваться в библиотеке, как ухаживать за книгами, как беречь книгу. Расскажет им о том, как интересно прочитать книгу приключений. И даже находясь в библиотеке, в читальном зале, читая книгу о приключениях, ты можешь оказаться в любой точке белого света.