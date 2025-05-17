В Беларуси в органы пограничной службы призваны более 1,3 тыс. солдат

В это тревожное время им досталось нелегкое дело – охранять рубежи нашей страны. В Беларуси в органы пограничной службы призвано более 1,3 тысячи солдат. 17 мая они приняли военную присягу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 160 новобранцев клятву произнесли в Дзержинске. Поздравить их приехали представители местных органов власти и духовенства, родные и близкие. С трибуны председатель Госпогранкомитета Константин Молостов отметил глубокий символизм принятия военной присяги накануне Дня пограничника в год 80-летия Победы советского народа в войне. Воины-пограничники внесли значительный вклад в достижение Великой Победы, и нынешнее поколение защитников родины обещает не подвести.

Николай Резанович, солдат-пограничник:

Трудно, безусловно, трудно. Но когда ты привыкаешь к этой обстановке, обстоятельствам, это становится твоим стилем жизни. Просыпаемся без проблем, зарядка, тренировки.

После присяги солдаты продолжат осваивать специальность «Инспектор пограничной службы», обучение по физической, огневой, тактической, медицинской и строевой подготовке. После сдачи экзаменов они отправятся на погранзаставы и посты для охраны Государственной границы Беларуси.