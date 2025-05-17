ГАИ Беларуси объявила об усиленном контроле дорог из-за погодных условий

ГАИ Беларуси объявила об усиленном контроле дорог на нынешних выходных. Один из факторов риска – погодные условия. Ставится цель – сработать на предупреждение нарушений и обеспечение безопасных условий движения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Касается это как водителей авто- и мототранспорта, так и велосипедистов и пешеходов, особенно в темное время суток. Инспекторы ДПС обратят внимание на соблюдение скоростных ограничений, правил перевозки пассажиров, обгона и проезда пешеходных переходов, использование ремней безопасности.

Анна Банадык, официальный представитель главного управления Госавтоинспекции МВД Беларуси:

Погодные условия диктуют сдержанный стиль вождения. Важно выбирать наиболее безопасную скорость с учетом состояния проезжей части и видимости. Избегать резких маневров и торможений. Увеличить дистанцию. Во время осадков включать ближний свет фар. А также не забывать пользоваться ремнями безопасности. Уделить особое внимание безопасной перевозке детей.

Отдельные напоминания пешеходам: дорогу нужно переходить только в установленных местах, убедившись, что вас пропускают. Чтобы не угодить под колеса в темное время суток, следует обозначать себя фликерами.