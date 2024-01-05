Долгострой из 80-х подходит к завершению! Чем в будущем удивит Светлогорск?

Новости Беларуси. Качество жизни в райцентрах должно быть не хуже, чем в столице. Глава государства не раз озвучивал эту мысль. Развитие районов делает страну богаче. Более привлекательным и комфортным для жителей в этом году станет Светлогорск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфраструктуру города расширит долгожданный Ледовый дворец, который совсем скоро откроет свои двери для будущих спортсменов и любителей здорового образа жизни. Но это лишь часть сюрпризов.

Какие еще важные объекты появятся в райцентре, узнавала Анна Корольчук.