Долгострой из 80-х подходит к завершению! Чем в будущем удивит Светлогорск?
Новости Беларуси. Качество жизни в райцентрах должно быть не хуже, чем в столице. Глава государства не раз озвучивал эту мысль. Развитие районов делает страну богаче. Более привлекательным и комфортным для жителей в этом году станет Светлогорск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инфраструктуру города расширит долгожданный Ледовый дворец, который совсем скоро откроет свои двери для будущих спортсменов и любителей здорового образа жизни. Но это лишь часть сюрпризов.
Какие еще важные объекты появятся в райцентре, узнавала Анна Корольчук.
Появления Ледового дворца в Светлогорске ждали десятилетиями. Первую попытку его возведения предприняли еще в 80-х годах, планы нарушила перестройка. К идее вернулись в 2011-м, но на этапе прокладки коммуникаций стройку законсервировали. С мертвой точки дело сдвинулось благодаря Президенту: главный долгострой Светлогорска включили в инвестиционную программу. Работы на объекте возобновили прошлой весной, а сейчас они близки к завершению.
Татьяна Белая, заместитель председателя Светлогорского райисполкома:
Это работы по облицовке стен, полов, работы по покраске. На сегодня на строительной площадке работают порядка 400 строителей. Представители практически всех строительных организаций.
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