Доктор исторических наук: будущее – это направление, которое должна обеспечивать наука

Новости Беларуси. Науке – стать опорой государственной идеологии, молодым ученым оказывать господдержку, а изобретения должны приносить пользу, а не пылиться на полках. 26 января Александр Лукашенко вручил дипломы докторам наук и аттестаты профессора – научным и педагогическим работникам.

Среди 18 человек – и уже известные имена в науке, и совсем молодые ученые. Обращаясь к ним в своей поздравительной речи Александр Лукашенко подчеркнул особую значимость этой сферы в укреплении имиджа государства и развитии экономики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Именно с передовыми разработками напрямую связаны рост нашего благосостояния и интеллектуальное развитие нации. Они определяют уровень конкурентоспособности государства на международной арене, более того, гарантируют его политический вес в мире. Улучшение качества жизни людей в нынешних жестких реалиях невозможно без инноваций и реализации прогрессивных новаторских идей во всех отраслях экономики. Особую актуальность сегодня приобретает внедрение зеленых технологий, вторичное использование ресурсов, энергосбережение. Это не просто модный общемировой тренд. Здесь здоровье граждан, устойчивое, гармоничное развитие нашей страны. И в таких молодых, динамично развивающихся странах, как Беларусь, наука должна служить опорой государственной идеологии. Нам просто необходимо аргументированное, беспристрастное мнение компетентных специалистов. Особенно сегодня, когда предпринимаются отдельные попытки поставить под вопрос наш суверенитет и независимость нашего государства. Государство очень рассчитывает на ученых. Я хочу, чтобы вы понимали, если откровенно говорить, будущее нашей страны сегодня в ваших руках. Самое главное для нас – сберечь этот клочок земли, если говорить просто. И для того, чтобы его сохранить, все проблемы лежат, как ни странно, в сфере экономики. Экономика, вы знаете, какая у нас: абсолютно открытая и все экономические субъекты, объекты – их в мире тысячи, а может быть, миллионы – а это значит, что нам надо будет сохранить нашу экономику в жесточайшей конкурентной борьбе. Конкуренции без вас, без науки не бывает.

В Беларуси Высшая аттестационная комиссия напрямую подчиняется Президенту, и к присуждению ученых степеней подход весьма скрупулезный. Поэтому в среднем защищается лишь каждая пятая из представленных работ.

За прошлый год больше всего ученых степеней было присуждено с практическим уклоном в медицинской, экономической и технической сферах.

Александр Вабищевич, доктор исторических наук, профессор Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Наука должна обеспечивать прогресс, все отрасли науки: естественные, технические, гуманитарные. Будущее – это то направление, которое должна обеспечивать наука.

Сегодняшняя встреча у Президента фактически открыла объявленный в стране Год науки. Он, по мнению главы государства, должен стать знаковым и по-настоящему переломным.

Отметим, что ежегодно Национальная академия наук внедряет до 5 инновационных разработок в экономику страны. Только в 2016 году выгода от их применения составила 2,5 миллиарда долларов.