В Антарктиде в честь Дня белорусской науки поднят флаг нашей страны

Новости Беларуси. Над Южным полюсом теперь развивается и белорусский флаг. Его установили наши полярники. Рядом с ним поднят и флаг Академии наук. Эту акцию участники экспедиции приурочили ко Дню белорусской науки, который мы отметим в ближайшее воскресенье.

Напомним, старт очередной Белорусской антарктической экспедиции был дан в конце октября прошлого года. Из Минска в Санкт-Петербург на борт корабля «Академик Федоров» было отправлено около 40 тонн груза, включая конструкции второго объекта Белорусской антарктической станции. В составе экспедиции – 6 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.