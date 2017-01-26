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В Антарктиде в честь Дня белорусской науки поднят флаг нашей страны

26 января 2017 07:37
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Новости Беларуси. Над Южным полюсом теперь развивается и белорусский флаг. Его установили наши полярники. Рядом с ним поднят и флаг Академии наук. Эту акцию участники экспедиции приурочили ко Дню белорусской науки, который мы отметим в ближайшее воскресенье.

Напомним, старт очередной Белорусской антарктической экспедиции был дан в конце октября прошлого года. Из Минска в Санкт-Петербург на борт корабля «Академик Федоров» было отправлено около 40 тонн груза, включая конструкции второго объекта Белорусской антарктической станции. В составе экспедиции – 6 человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Белорусский флаг на Антарктиде: как отечественные полярники покоряют суровый континент (здесь подробности).

# общество # Антарктида

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