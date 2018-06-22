«Доход составил 38 тысяч рублей»: в Заславле мужчина два года незаконно торговал легковушками

Новости Беларуси. 34-летний житель Заславля в течение двух лет перепродавал машины без разрешения на предпринимательскую деятельность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Известно, что он покупал легковые автомобили по объявлению, а после выставлял их на продажу по более высокой цене. Чаще всего мужчина использовал социальные сети и торговые площадки в интернете, где размещал фотографии транспортных средств.
Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
С целью сокрытия своей незаконной деятельности он совершал сделки, то есть продажу автомобилей, от имени подставных лиц. Установлено, что мужчина в период с 2015 по 2017 год перепродал 13 легковых автомобилей. По данным следствия доход от незаконной деятельности составил 38 тысяч рублей. В рамках расследования с целью установления дополнительных фактов и механизма противоправной деятельности допрашиваются свидетели, владельцы транспортных средств, исследуется изъятая компьютерная техника и различные носители информации.