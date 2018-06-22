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«Доход составил 38 тысяч рублей»: в Заславле мужчина два года незаконно торговал легковушками

22 июня 2018 15:04
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Новости Беларуси. 34-летний житель Заславля в течение двух лет перепродавал машины без разрешения на предпринимательскую деятельность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Известно, что он покупал легковые автомобили по объявлению, а после выставлял их на продажу по более высокой цене. Чаще всего мужчина использовал социальные сети и торговые площадки в интернете, где размещал фотографии транспортных средств.

«Доход составил 38 тысяч рублей»: в Заславле мужчина два года незаконно торговал легковушками-1

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:
С целью сокрытия своей незаконной деятельности он совершал сделки, то есть продажу автомобилей, от имени подставных лиц. Установлено, что мужчина в период с 2015 по 2017 год перепродал 13 легковых автомобилей. По данным следствия доход от незаконной деятельности составил 38 тысяч рублей. В рамках расследования с целью установления дополнительных фактов и механизма противоправной деятельности допрашиваются свидетели, владельцы транспортных средств, исследуется изъятая компьютерная техника и различные носители информации.

# Мошенничество # общество # Татьяна Белоног # Фотофакт

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