«Доход составил 38 тысяч рублей»: в Заславле мужчина два года незаконно торговал легковушками

Новости Беларуси. 34-летний житель Заславля в течение двух лет перепродавал машины без разрешения на предпринимательскую деятельность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Известно, что он покупал легковые автомобили по объявлению, а после выставлял их на продажу по более высокой цене. Чаще всего мужчина использовал социальные сети и торговые площадки в интернете, где размещал фотографии транспортных средств.