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600 погибших, в том числе 80 детей: во Франкфурте-на-Майне откроют памятник жертвам Второй мировой

22 июня 2018 14:40
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Новости мира.В немецком Франкфурте-на-Майне готовят к открытию памятник советским гражданам, погибшим в плену в годы Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

600 погибших, в том числе 80 детей: во Франкфурте-на-Майне откроют памятник жертвам Второй мировой-1

Мемориал в виде креста занял своё место на главном кладбище города. Здесь покоится более 600 человек со всего Советского Союза, павших в борьбе с фашизмом. В их числе 80 детей.

600 погибших, в том числе 80 детей: во Франкфурте-на-Майне откроют памятник жертвам Второй мировой-4

Над проектом работали российские архитекторы, а воплотили его в жизнь специалисты из Германии. Торжественная церемония открытия памятника пройдёт 22 июня.

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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