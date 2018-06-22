600 погибших, в том числе 80 детей: во Франкфурте-на-Майне откроют памятник жертвам Второй мировой

Новости мира.В немецком Франкфурте-на-Майне готовят к открытию памятник советским гражданам, погибшим в плену в годы Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал в виде креста занял своё место на главном кладбище города. Здесь покоится более 600 человек со всего Советского Союза, павших в борьбе с фашизмом. В их числе 80 детей.