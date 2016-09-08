Громкий плач от голода и хлебные карточки: 75 лет назад началась блокада Ленинграда

Новости Беларуси. Трагический юбилей. 75 лет назад началась 900-дневная блокада Ленинграда. Память жертв одного из самых страшных преступлений Второй мировой войны сегодня почтили в Беларуси. В Минске церемония началась с возложения цветов к обелиску Победы. Страшные события тех далеких лет навсегда остались в памяти героини нашего следующего сюжета. Начало блокады Алла Кириллова застала еще ребенком, впрочем, детство закончилось буквально в один день. Какой ценой тогда получали мизерный кусок хлеба и какие чувства возникают сегодня при виде минских булочных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алла Кириллова, житель блокадного Ленинграда:

Какое небо голубое дал Господь на этот день, и такой же был день тогда.

Тот день она вспоминает все 75 лет, прошедших с написания первых черных строк в истории великого города. Когда началась страшная блокада, Алле Дмитриевне было всего 5, но она как сегодня помнит свой громкий плач от голода и тех, кто умирал, сжимая в руках хлебные карточки.

Алла Кириллова, житель блокадного Ленинграда:

Когда очередь начинала продвигаться, когда хлеб начинали выдавать, вдруг оставались в очереди люди, которые как сидели вдоль стены, они были уже неживые.

Тем же, кому удавалось дождаться хлеба, стоившего едва ли не дороже жизни, выдавали по 125 граммов на человека. И сегодня, пожалуй, лишь блокадник может именно так назвать булочный аромат.

Алла Кириллова, житель блокадного Ленинграда:

Здесь просто зверски пахнет хлебом! Самый маленький кусочек, почти дневная норма самого тяжелого блокадного времени.

Среди булочек с маком, витушек и кексов Алла Дмитриевна вспоминает, каков был настоящий блокадный хлеб: опилки, целлюлоза, жмых. Чувство голода не покидало ее и спустя десятилетия после Великой Победы.

Алла Кириллова, житель блокадного Ленинграда:

Даже немножко кощунственно говорить о блокадном хлебе в этой булочной. Сначала со стеснением, а потом безо всякого стеснения подбираю хлеб на улице и крошу хотя бы голубям. У меня каждый раз мысль о том, что подумали бы те. Кто погибал от голода. И теперь даже наступить на эту печенюшку люди могут.

Алла Дмитриевна и сегодня на хлеб в магазине, кажется, смотрит, как в музее. Впрочем, для нее и мирный город – будто выставочный экспонат. Где просто посмотреть на небо, озаренное лишь лучами солнца, – такая радость, которую большинству из нас, к счастью, не понять.

Алла Кириллова, житель блокадного Ленинграда:

«Мирное небо» – это шаблон литературный, а ощутить это можно только пережив…