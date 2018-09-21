Договор о сотрудничестве подписали молодёжные организации Могилёвского и Брянского регионов

Новости Беларуси. В Могилёве 21 сентября проходит белорусско-российский молодёжный форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Главным его итогом уже стало подписание договора о сотрудничестве между общественными организациями Могилёвского и Брянского регионов. Запланированы совместные проекты в волонтерском движении, обмен студенческими отрядами, проведение культурных форумов и фестивалей.

Екатерина Глушенкова, сотрудник Департамента внутренней политики Брянской области:

Пока мы молоды и инициативны, я считаю, что молодежь Брянской и Могилевской областей может реализовать намного больше добровольческих проектов, чтобы это стало одним общим делом.

Виктор Кузнецов, командир регионального штаба Брянского отделения общероссийского общественного объединения «Российские студенческие отряды»:

Молодежь – это связующее звено между мудрым поколением, нашими отцами, дедами и прадедами, и детьми. Наверное, от того, как молодежь будет сохранять, приумножать историю, от этого будет зависеть будущее.

Павел Алекса, первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ:

У нас уже давние, партнерские, дружеские отношения. По молодёжной политике касались творческих проектов, программ, организацией досуга, патриотического воспитания.