Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо

За это время он смог стать человеком-эпохой. И легендой при жизни. В кино сыграл около 100 ролей. И каждый раз находил короткий путь к сердцам зрителей, покорял кинокритиков. Был удостоен премии «Сезар».

В 2011 году получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году награжден премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф. Он действительно сделал очень много, и ему за это благодарны миллионы людей. И каждый из них запомнит его по-своему.