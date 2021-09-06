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Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо

06 сентября 2021 20:39
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Умер великий французский актер Жан-Поль Бельмондо. Ему было 88 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо-1

За это время он смог стать человеком-эпохой. И легендой при жизни. В кино сыграл около 100 ролей. И каждый раз находил короткий путь к сердцам зрителей, покорял кинокритиков. Был удостоен премии «Сезар».

Умер известный французский актер Жан-Поль Бельмондо-4

В 2011 году получил Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, а в 2016 году награжден премией «Золотой лев» за вклад в мировой кинематограф. Он действительно сделал очень много, и ему за это благодарны миллионы людей. И каждый из них запомнит его по-своему.

# Некролог # Жан-Поль Бельмондо # Фотофакт

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