«Добрые истории». Подвозим семьи с особенными детьми: как помогает благотворительный проект «Километры добра»

Дмитрий Кухтин, помимо своей основной работы, наполняет людские сердца добром и теплотой – мужчина запустил благотворительный проект. И как итог – сегодня родители детей-инвалидов всё реже сталкиваются с проблемой доставки ребят в медучреждения, на культурные мероприятия и даже на прогулки по городу.

Дмитрий Кухтин, создатель проекта «Километры добра»:

Началось всё в 2011 году, я записался в волонтеры Белорусского детского хосписа, сказал, что у меня есть свой личный автотранспорт, и я могу в случае чего помогать с проездом семьям куда-то. И потихоньку начали поступать заявки. В какой-то момент я понял, что каким-то образом масштабировать это, потому что семей очень много.

Идея проекта «Километры добра» в следующем: семьи с особенными детьми проходят регистрацию на специальном сайте. На этом же интернет-ресурсе регистрируются и благотворители – они и оплачивают семьям километры поездок на такси. Дмитрий Кухтин:

Подключились мои друзья – помогать кто чем, кто юридическими услугами, кто дизайном, кто проектом самого сайта. За 2017 год больше 300 поездок.

Ирина Мирошникова и ее сын Олег часто обращаются за помощью к Дмитрию. Ирина Мирошникова:

Для таких людей, которые пользуются колясками, не могут сами передвигаться, очень важен транспорт, потому что дойти куда-то человек не может, есть люди, которые вообще не могут подняться с коляски. Олег может стоять на ногах, но нам намного легче в этом отношении. Это очень нужный проект и важный.