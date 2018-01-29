Школьники из Китая за две недели выучат русский язык. В БГЭУ открылась зимняя школа для иностранцев

Новости Беларуси. В Белорусском государственном экономическом университете 29 января открывается зимняя школа для иностранных студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В программе примут участие 19 школьников из Китая, которые пройдут двухнедельные курсы по изучению русского языка. Помимо этого, подготовлено несколько экскурсий по Минску и городам страны, которые позволят гостям познакомиться с белорусской историей и культурой.