Прямой эфир

Школьники из Китая за две недели выучат русский язык. В БГЭУ открылась зимняя школа для иностранцев

29 января 2018 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Белорусском государственном экономическом университете 29 января открывается зимняя школа для иностранных студентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники из Китая за две недели выучат русский язык. В БГЭУ открылась зимняя школа для иностранцев-1

В программе примут участие 19 школьников из Китая, которые пройдут двухнедельные курсы по изучению русского языка. Помимо этого, подготовлено несколько экскурсий по Минску и городам страны, которые позволят гостям познакомиться с белорусской историей и культурой.

# общество # Иностранные студенты в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В одном из детских садов Могилева установили электронную пропускную систему
29 января 2018 06:53

В одном из детских садов Могилева установили электронную пропускную систему

Тает лёд. 29 января в Беларуси ожидаются дожди, температура воздуха +5 °
29 января 2018 06:38

Тает лёд. 29 января в Беларуси ожидаются дожди, температура воздуха +5 °

Декрет №1: как будет работать, кого затронет и какие результаты уже принес
28 января 2018 20:27

Декрет №1: как будет работать, кого затронет и какие результаты уже принес