В одном из детских садов Могилева установили электронную пропускную систему

Новости Беларуси. Меры безопасности усиливают в детских садах. Так, в одном из могилевских учреждений внедрили электронную пропускную систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работает она по принципу домофона.

Войти внутрь теперь можно только с помощью специальных чипов. Кроме того, ее связали с пожарной сигнализацией. В случае тревоги двери открываются автоматически.

Ирина Стольберг, мама:

Нам вот только выдали чипы. При входе в детский сад легко можно, проведя по замку, открыть дверь.

Анна Брыль, мама:

Мы для семьи приобрели два чипа. Самое главное – это безопасность нашего ребенка. Нам эта идея очень понравилась.

Татьяна Царенкова, мама:

Объявили, что будут чипироваться двери для безопасности наших деток, и мы решили тоже приобрести ключики. Знаем, что в садик посторонний никто не зайдет. Только родители и сотрудники. И, естественно, дети из садика сами не могут выйти.