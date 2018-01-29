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В одном из детских садов Могилева установили электронную пропускную систему

29 января 2018 06:53
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Новости Беларуси. Меры безопасности усиливают в детских садах. Так, в одном из могилевских учреждений внедрили электронную пропускную систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работает она по принципу домофона.

В одном из детских садов Могилева установили электронную пропускную систему-1

Войти внутрь теперь можно только с помощью специальных чипов. Кроме того, ее связали с пожарной сигнализацией. В случае тревоги двери открываются автоматически.

В одном из детских садов Могилева установили электронную пропускную систему-4

Ирина Стольберг, мама:
Нам вот только выдали чипы. При входе в детский сад легко можно, проведя по замку, открыть дверь.

В одном из детских садов Могилева установили электронную пропускную систему-7

Анна Брыль, мама:
Мы для семьи приобрели два чипа. Самое главное – это безопасность нашего ребенка. Нам эта идея очень понравилась.

В одном из детских садов Могилева установили электронную пропускную систему-10

Татьяна Царенкова, мама:
Объявили, что будут чипироваться двери для безопасности наших деток, и мы решили тоже приобрести ключики. Знаем, что в садик посторонний никто не зайдет. Только родители и сотрудники. И, естественно, дети из садика сами не могут выйти.

В одном из детских садов Могилева установили электронную пропускную систему-13

Установить систему безопасности администрацию детсада подтолкнули недавние случаи побега детей. Один из таких, напоминаем, произошел в Светлогорске, когда трое мальчиков самовольно ушли из сада, добрались до вокзала и уехали на поезде в Жлобин.

Подробности резонансной истории здесь.

# общество # Фотофакт # Детские сады в Беларуси # Ирина Стольберг # Анна Брыль # Татьяна Царенкова

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