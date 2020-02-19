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Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия»

19 февраля 2020 07:31
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Новости Беларуси. Необычные гости. Воспитанников Весновского дома-интерната навестили участники и победители национального конкурса «Мисс и мистер Ирландия»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия» -1

Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия» -3

Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия» -5

Здесь сейчас живут 70 детей с инвалидностью, которые нуждаются в специальном обучении, особой заботе, бытовом и медицинском обслуживании.

Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия» -8

Для ребят с особенностями развития важна любая помощь: в кормлении, одевании и прогулках. В качестве волонтёров пробовали свои силы 15 ирландцев: это начинающие педагоги и врачи.   

Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия» -11

Мария Свириденко:
Они нас учат готовить, они очень открытые. Мы любим с ними гулять и общаться.

Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия» -14



Джейми Фланери, победитель национального конкурса «Мисс и мистер Ирландия»:
Мы приехали сюда, чтобы помочь детям, чьи возможности ограничены из-за болезни, почувствовать, что они тоже многое могут. Могут освоить простые навыки, которые помогут им социализироваться в обычной жизни, за пределами интерната.

Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия» -16

Шинейд Фланеген, победительница национального конкурса «Мисс и мистер Ирландия»:
Это прекрасная традиция. Мы были счастливы приехать сюда и оказать эту небольшую помощь детям, играть с ними, наблюдать за ними. И, конечно, увидеть Беларусь. Это прекрасная страна. И я была счастлива приехать сюда и увидеть огромную работу, которую проводят здесь с такими особенными детьми.  

Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия» -19

Волонтёры из Ирландии в интернате частые гости. Летом и на рождественские каникулы они принимают детей на оздоровление у себя на родине.   

Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия» -22

Но главное – здесь вот уже два года реализуется совместный белорусско-ирландский проект, главная цель которого – научить детей жить самостоятельно.   

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Мария Свириденко # Джейми Фланери # Шинейд Фланеген # Фотофакт

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