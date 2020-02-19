Добрые гости из Севера. В Весновском интернате принимали победителей конкурса «Мисс и мистер Ирландия»

Новости Беларуси. Необычные гости. Воспитанников Весновского дома-интерната навестили участники и победители национального конкурса «Мисс и мистер Ирландия», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь сейчас живут 70 детей с инвалидностью, которые нуждаются в специальном обучении, особой заботе, бытовом и медицинском обслуживании.

Для ребят с особенностями развития важна любая помощь: в кормлении, одевании и прогулках. В качестве волонтёров пробовали свои силы 15 ирландцев: это начинающие педагоги и врачи.

Мария Свириденко:

Они нас учат готовить, они очень открытые. Мы любим с ними гулять и общаться.





Джейми Фланери, победитель национального конкурса «Мисс и мистер Ирландия»:

Мы приехали сюда, чтобы помочь детям, чьи возможности ограничены из-за болезни, почувствовать, что они тоже многое могут. Могут освоить простые навыки, которые помогут им социализироваться в обычной жизни, за пределами интерната.

Шинейд Фланеген, победительница национального конкурса «Мисс и мистер Ирландия»:

Это прекрасная традиция. Мы были счастливы приехать сюда и оказать эту небольшую помощь детям, играть с ними, наблюдать за ними. И, конечно, увидеть Беларусь. Это прекрасная страна. И я была счастлива приехать сюда и увидеть огромную работу, которую проводят здесь с такими особенными детьми.

Волонтёры из Ирландии в интернате частые гости. Летом и на рождественские каникулы они принимают детей на оздоровление у себя на родине.