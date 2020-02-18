«Деньги потрачены, работы не начаты». Почему ремонт 210-й школы в Шабанах затянулся почти на три года?

Новости Беларуси. Вот уже несколько лет жители минского микрорайона Шабаны следят и активно участвуют в судьбе 210-й школы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала городские власти «прописали» ей капитальный ремонт, после – провели обследование и признали аварийной. Но и это решение оказалось не окончательным. Загнанные в тупик от бесконечной переписки с чиновниками родители обратились за помощью в Администрацию Президента. В ситуации разбиралась Камилла Шах.

На встречу мы пригласили несколько человек, а пришли несколько десятков. И каждому есть что сказать. № 210 – самая молодая школа в районе. Многие из родителей сами ее оканчивали. Сюда же привели своих детей.

В ней обучались более 900 человек. Причем все в первую смену, не было второй смены. Были комфортные условия, очень крепкий преподавательский состав в школе.

Все было хорошо до августа 2017 года, когда здание признали аварийным. Учеников расформировали по соседним школам. Новую обещали открыть в 2020 году. Однако повторная экспертиза поставила под сомнение это решение.

2,5 года пропало, деньги бюджетные потрачены, работы не начаты. В этом время наши дети обучаются в других школах, испытывают определенные трудности. Соответственно, мы несем какие-то материальные издержки и моральные.

Все годы без детей школа не отапливалась. Как следствие, ее крыша протекает, на полу – лужи, на стенах – грибок, в сваях – трещины, говорят родители. И теперь на реконструкцию они категорически не согласны.

Самое ценное, что у нас есть – это наши дети. Как мы можем без страха сдавать детей в школу, если знаем, что были такие экспертные данные. Это не я пришла и помазала, это были экспертные данные, которые говорили о том, что она аварийная.

Тысячу учеников – 40 классов – расформировали по двум соседним школам.

Камилла Шах, корреспондент:

Почти 30 лет на этом фасаде висела только одна табличка «Средняя школа № 186». И буквально несколько лет назад у нее появилась соседка. Так как же уживаются две школы в одной?

Столь крупное пополнение в «школьном семействе», конечно, привело к ряду неудобств. Начало уроков для первой смены перенесли на 08:00. Все факультативы и платные услуги для старшеклассников – только по субботам. А средним классам вторая смена грозит уже третий год подряд. Уроки порой заканчиваются в 19:30. Дети вынуждены оставлять свои увлечения и кружки – на них просто не хватает времени. Впрочем, в отличие от родителей, мнения учеников все-таки расходятся.

У нас появились новые друзья в этой школе. К нам относятся нормально. Мы уже привыкли и нам кажется, что одна семья.

В связи с переездом начались раньше уроки, а я живу не близко, мне приходится еще раньше вставать. Все факультативы переносятся или на субботу, или приходится искать какое-то дополнительное время.

Конкретно учебный процесс не изменился. То есть коллектив наших учителей делает все для того, чтобы нам было комфортно, удобно.

В администрации района объясняют, что было получено повторное отрицательное заключение экспертизы, после чего провели ряд встреч с заинтересованными для оперативного устранения замечаний. Пройти через лабиринты обследований и заключений, иногда противоречащих друг другу, непросто.

Александр Степанов, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Экспертизой было поставлено под сомнение общее обследование, проведенное ранее. В настоящее время готовится решение горисполкома о проведении детального обследования по данной школе.