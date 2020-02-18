Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля

Новости Беларуси. История, в центре которой оказался наш гомельский собкорр Александр Добриян. Будучи человеком неравнодушным, в том числе и к истории своего города, он выступил с интересной идеей – сделать так, чтобы Гомель сам смог рассказать о себе новым поколениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, Александр уверен, что накануне 75-летия Великой Победы гомельчанам будет интересно узнать о Герое Советского Союза Емельяне Барыкине, имя которого носит самая протяженная улица в городе. Со своими предложениями он обратился к губернатору региона, который 18 февраля вел прием граждан. Что из этого вышло – смотрите в видеоматериале.

В центре самой протяженной улицы Гомеля, носящей имя Героя Советского Союза Емельяна Барыкина, сегодня редкий прохожий способен ответить на простой вопрос: кем был тот человек, чье имя на каждом углу?

– Кто такой Емельян Барыкин?

– Какой-то герой Второй мировой войны.

Честно, извините, не знаю…

Раз назвали улицу, значит, стоящее было дело.

75 лет назад Емельяна Барыкина здесь каждый знал в лицо. Проститься с легендарным партизанским командиром в 1951 году вышел весь Гомель. Человека, который руководил эвакуацией города в 1941-м, восстанавливал его из руин после освобождения и всю войну громил немецкие тылы, руководя партизанами, действительно любили и уважали.

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:

Как же руководитель такого масштаба и без легенды? Он отрастил бороду и дал, как говорят, зарок не бриться, пока не очистит Гомельщину от фашистов. Он действительно герой не только по статусу, он был народным героем среди партизан. Он был смелый, решительный, находчивый человек.

В год юбилея Великой Победы напомнить, а кому-то и рассказать впервые о герое-земляке решил корреспондент телеканала «Столичное телевидение» Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Идея проста – разместить портрет героя на фасаде здания в самом начале улицы. Расчет на любопытство. Люди увидят портрет, просто захотят узнать кто это и сами найдут информацию. За основу будущего граффити предлагается взять запоминающийся образ с той самой легендарной бородой.

Александр Добриян:

Сейчас мы сталкиваемся с тем, что улица есть, а памяти у людей как бы уже и нет. Хотелось бы, чтобы это была не просто фамилия, а чтобы люди все-таки понимали, что они живут в городе, у которого есть история и у которого есть реальные герои.

Озвученный на приеме у председателя облисполкома вопрос находит понимание. Более того, возможно, скромное граффити будет лишь началом.

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

По граффити нет проблем. Мы рассмотрим вопрос, это недорогой такой проект. Возможно, это будет первая ступенька. Конечно, нужно создавать на этой улице и какой-то такой парк и там делать памятный знак или памятник для увековечивания памяти Барыкина Емельяна.