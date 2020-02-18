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Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля

18 февраля 2020 19:36
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Новости Беларуси. История, в центре которой оказался наш гомельский собкорр Александр Добриян. Будучи человеком неравнодушным, в том числе и к истории своего города, он выступил с интересной идеей – сделать так, чтобы Гомель сам смог рассказать о себе новым поколениям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-1

Например, Александр уверен, что накануне 75-летия Великой Победы гомельчанам будет интересно узнать о Герое Советского Союза Емельяне Барыкине, имя которого носит самая протяженная улица в городе. Со своими предложениями он обратился к губернатору региона, который 18 февраля вел прием граждан.

Что из этого вышло – смотрите в видеоматериале.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-4

В центре самой протяженной улицы Гомеля, носящей имя Героя Советского Союза Емельяна Барыкина, сегодня редкий прохожий способен ответить на простой вопрос: кем был тот человек, чье имя на каждом углу?

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-7

Кто такой Емельян Барыкин?
Какой-то герой Второй мировой войны.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-10

Честно, извините, не знаю…

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-13

Раз назвали улицу, значит, стоящее было дело.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-16

75 лет назад Емельяна Барыкина здесь каждый знал в лицо. Проститься с легендарным партизанским командиром в 1951 году вышел весь Гомель. Человека, который руководил эвакуацией города в 1941-м, восстанавливал его из руин после освобождения и всю войну громил немецкие тылы, руководя партизанами, действительно любили и уважали.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-19

Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
Как же руководитель такого масштаба и без легенды? Он отрастил бороду и дал, как говорят, зарок не бриться, пока не очистит Гомельщину от фашистов. Он действительно герой не только по статусу, он был народным героем среди партизан. Он был смелый, решительный, находчивый человек.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-22

В год юбилея Великой Победы напомнить, а кому-то и рассказать впервые о герое-земляке решил корреспондент телеканала «Столичное телевидение» Александр Добриян.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-25

Александр Добриян, корреспондент СТВ:
Идея проста разместить портрет героя на фасаде здания в самом начале улицы. Расчет на любопытство. Люди увидят портрет, просто захотят узнать кто это и сами найдут информацию.

За основу будущего граффити предлагается взять запоминающийся образ с той самой легендарной бородой.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-28

Александр Добриян:
Сейчас мы сталкиваемся с тем, что улица есть, а памяти у людей как бы уже и нет. Хотелось бы, чтобы это была не просто фамилия, а чтобы люди все-таки понимали, что они живут в городе, у которого есть история и у которого есть реальные герои.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-31

Озвученный на приеме у председателя облисполкома вопрос находит понимание. Более того, возможно, скромное граффити будет лишь началом.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-34

Геннадий Соловей, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:
По граффити нет проблем. Мы рассмотрим вопрос, это недорогой такой проект. Возможно, это будет первая ступенька. Конечно, нужно создавать на этой улице и какой-то такой парк и там делать памятный знак или памятник для увековечивания памяти Барыкина Емельяна.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-37

Улица Барыкина сегодня переживает глобальную модернизацию. И есть все надежды на то, что ее новый образ в будущем расскажет гомельчанам о земляке-герое. И вопрос, кем же был человек, чье имя на улице повсюду, не будет ставить в тупик.

Дал зарок не бриться, пока не прогонит фашистов. В честь кого нарисуют граффити на самой длинной улице Гомеля-40

# Великая Отечественная война # общество # Емельян Барыкин # Александр Добриян # Константин Мищенко # Геннадий Соловей # Фотофакт

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