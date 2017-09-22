«Доброе сердце нас всегда объединяет»: митрополит, архиепископ, муфтий и раввин поучаствовали в благоустройстве территории Дома милосердия в Минске

Новости Беларуси. Доброе сердце не зависит от веры. Финал благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси» 22 сентября прошел в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представители различных конфессий собрались вместе, чтобы в том числе и своим примером показать: добрые поступки не зависят от вероисповедания. Митрополит, архиепископ, муфтий и раввин сообща поучаствовали в благоустройстве территории Дома милосердия, а также реконструкции основы колокола «Мира и справедливости». После чего отправились на импровизированную выставку, где волонтеры рассказали о восстановлении церквей, костелов и мечетей. На этой выставке принимала участие молодежь со всей страны.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодня наша задача – сделать всё возможное… Пусть они мусор убирают, подметают. Но посмотрите, с каким настроением они это делают и какое настроение у них потом остается. Они потом всю жизнь будут вспоминать, что они где-то когда-то принимали участие по возрождению наших поруганных святынь.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевский архиепархии Римско-Католической церкви в Республике Беларусь:

Духоўны падмурак нам трэба мураваць. Касцёл і царква дапамагаюць у гэтым. Я ўдзячны ўсім, хто прыняў удзел у гэтай акцыі.

Григорий Абрамович, главный раввин религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма в Республике Беларусь:

Сегодня евреи празднуют Новый год. Закончив службу в синагоге, я сразу направился сюда для того, чтобы сказать, что доброе сердце нас всегда объединяет, а добрый поступок заставляет нас задуматься о том, что мы можем сделать еще.