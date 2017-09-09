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Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска

09 сентября 2017 13:50
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Новости Беларуси. Палитра праздника как всегда разнообразна: около 40 площадок работают в городе 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные гулянья по традиции проходят у Дворца спорта. Тем, кто еще не успел присоединиться к празднику, стоит отложить дела и отправиться на день рождения города. В этом уверена моя коллега, и сейчас выходит на прямую связь со студией. Я так понимаю, все самое интересное происходит в эти минуты рядом с вами?

Ольга Осадчая, СТВ:
Минск, как солидного юбиляра, уже пришли поздравить множество гостей.

Но именинник готов всех порадовать, удивить и накормить, что, согласитесь, очень важно на настоящем дне рождения.

Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска-1

В районе Дворца спорта развернулся масштабный фуд-корт площадью, равной двум гипермаркетам.

Но не стоит переживать, что угощаться придется стоя: более 2500 мест предусмотрели организаторы. В свою очередь, погода 9 сентября очень способствует трапезе на свежем воздухе.

Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска-4

Горожане:
Я здесь съел хот-дог, было очень вкусно. Аж пальчики оближешь!

Такого же бурного развития, чтобы приобщался к европейской культуре.

Такие праздники для людей больше чтобы делали. Ну и всего хорошего, чтобы встретиться еще через 50 лет здесь же. С днем рождения, город!

Приехали рано, решили позавтракать. Взяли шашлыки.

Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска-7

Однако и тем хозяйкам, которые считают, что самое правильное – это потчевать семью лишь домашними прысмаками, тоже будет, чем заняться. Праздник хлеба проходит там же, возле Дворца спорта. И именно там активные дамы смогут не только продегустировать эксклюзивные караваи, но и узнать секреты мастерства опытных пекарей.

Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска-10

Ну а в это время мужьям вовсе не обязательно наблюдать, как их супруги учатся держать скалку.

Совсем недалеко, возле стелы «Минск – город-герой», представители сильного пола могут оценить, как же раньше вели себя настоящие защитники.

Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска-13

Горожане:
Ой, вообще классно – солнечно, красиво. Выбрались вот прогуляться с детьми, посмотреть на бои.

Нравится праздник.

Мы с удовольствием пришли сегодня сюда посмотреть на рыцарские бои. Ребенку нравится. Очень много взрослых, мы заметили много туристов.

Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска-16

Но бенефис наших мужчин на праздновании юбилея нашей столицы лишь историческими баталиями не завершается.

Все вместе наблюдаем за соревнованиями спасателей и пожарных из Беларуси, России, Украины и Польши. Причем, чтобы стать лучшим, надо не просто, скажем, на скорость потушить пожар. Только представьте: в полном снаряжении подняться на второй этаж, поднять туда рукав весом в 19 килограммов, кувалдой переместить какую-то  железную балку весом еще 73 кило, а потом нести манекен взрослого человека. И еще после этого начинать что-то тушить.

Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска-19

Горожане:
Мне понравилось то, что спасатели спасали из огня здесь людей.

Очень интересно, такое большое гуляние развернулось.

Интересно было посмотреть, как спасатели спасают людей на скорость: кто первый, тот молодец.

Впрочем, впереди еще много интересного. Совсем скоро попробуем торт весом более 200 килограммов и сможем рассказать вас о наших вкусах.

# общество # Фотофакт # День города в Минске-2017 # Ольга Осадчая

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