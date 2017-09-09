Ой, вообще классно – солнечно, красиво: как белорусы отмечают День Минска

Новости Беларуси. Палитра праздника как всегда разнообразна: около 40 площадок работают в городе 9 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основные гулянья по традиции проходят у Дворца спорта. Тем, кто еще не успел присоединиться к празднику, стоит отложить дела и отправиться на день рождения города. В этом уверена моя коллега, и сейчас выходит на прямую связь со студией. Я так понимаю, все самое интересное происходит в эти минуты рядом с вами? Ольга Осадчая, СТВ:

Минск, как солидного юбиляра, уже пришли поздравить множество гостей. Но именинник готов всех порадовать, удивить и накормить, что, согласитесь, очень важно на настоящем дне рождения.

В районе Дворца спорта развернулся масштабный фуд-корт площадью, равной двум гипермаркетам. Но не стоит переживать, что угощаться придется стоя: более 2500 мест предусмотрели организаторы. В свою очередь, погода 9 сентября очень способствует трапезе на свежем воздухе.

Горожане:

Я здесь съел хот-дог, было очень вкусно. Аж пальчики оближешь! Такого же бурного развития, чтобы приобщался к европейской культуре. Такие праздники для людей больше чтобы делали. Ну и всего хорошего, чтобы встретиться еще через 50 лет здесь же. С днем рождения, город! Приехали рано, решили позавтракать. Взяли шашлыки.

Однако и тем хозяйкам, которые считают, что самое правильное – это потчевать семью лишь домашними прысмаками, тоже будет, чем заняться. Праздник хлеба проходит там же, возле Дворца спорта. И именно там активные дамы смогут не только продегустировать эксклюзивные караваи, но и узнать секреты мастерства опытных пекарей.

Ну а в это время мужьям вовсе не обязательно наблюдать, как их супруги учатся держать скалку. Совсем недалеко, возле стелы «Минск – город-герой», представители сильного пола могут оценить, как же раньше вели себя настоящие защитники.

Горожане:

Ой, вообще классно – солнечно, красиво. Выбрались вот прогуляться с детьми, посмотреть на бои. Нравится праздник. Мы с удовольствием пришли сегодня сюда посмотреть на рыцарские бои. Ребенку нравится. Очень много взрослых, мы заметили много туристов.

Но бенефис наших мужчин на праздновании юбилея нашей столицы лишь историческими баталиями не завершается. Все вместе наблюдаем за соревнованиями спасателей и пожарных из Беларуси, России, Украины и Польши. Причем, чтобы стать лучшим, надо не просто, скажем, на скорость потушить пожар. Только представьте: в полном снаряжении подняться на второй этаж, поднять туда рукав весом в 19 килограммов, кувалдой переместить какую-то железную балку весом еще 73 кило, а потом нести манекен взрослого человека. И еще после этого начинать что-то тушить.