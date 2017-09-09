Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей: в минской ратуше вручили награды за профессионализм и упорный труд

Новости Беларуси. Тех, кто делают город красивее и уютнее, чествовали в городской ратуше. Грамоты, цветы и теплые поздравления заслуженные и талантливые жители города получили от Администрации Президента, Совета министров и Национального Собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков человек – среди них воспитатели и педагоги, работники социальной и идеологической сфер, артисты и трудовые коллективы. Все они награждены за профессионализм и упорный труд.