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Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей: в минской ратуше вручили награды за профессионализм и упорный труд

09 сентября 2017 14:17
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Новости Беларуси. Тех, кто делают город красивее и уютнее, чествовали в городской ратуше. Грамоты, цветы и теплые поздравления заслуженные и талантливые жители города получили от Администрации Президента, Совета министров и Национального Собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько десятков человек – среди них воспитатели и педагоги, работники социальной и идеологической сфер, артисты и трудовые коллективы. Все они награждены за профессионализм и упорный труд.

Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей: в минской ратуше вручили награды за профессионализм и упорный труд-1

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей. Конечно, очень важно и очень символично вручить эти награды и сказать такие хорошие слова именно в день родного города.

Это для них, наверное, самая большая оценка.

Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей: в минской ратуше вручили награды за профессионализм и упорный труд-4

Раиса Барсукова, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 92» Минска:
Я работаю с малышами, которые только идут в большую жизнь. И очень приятно, когда

в конце рабочего дня ребенок подходит, хватает тебя маленькими ручонками за шею и говорит: «Я тебя люблю!»

Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей: в минской ратуше вручили награды за профессионализм и упорный труд-7

Нина Василевская, формовщик хлебозавода № 6 Минска:
Очень приятно, конечно, что меня удостоили такой награды.

Я выпекаю караваи, стараюсь, работаю от души, вкладываю всю себя.

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Максим Рыженков # Нина Василевская # День города в Минске-2017 # Раиса Барсукова

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