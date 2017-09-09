Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей: в минской ратуше вручили награды за профессионализм и упорный труд
Новости Беларуси. Тех, кто делают город красивее и уютнее, чествовали в городской ратуше. Грамоты, цветы и теплые поздравления заслуженные и талантливые жители города получили от Администрации Президента, Совета министров и Национального Собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько десятков человек – среди них воспитатели и педагоги, работники социальной и идеологической сфер, артисты и трудовые коллективы. Все они награждены за профессионализм и упорный труд.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Мы признаем этот труд, мы признаем заслуги этих людей. Конечно, очень важно и очень символично вручить эти награды и сказать такие хорошие слова именно в день родного города.
Это для них, наверное, самая большая оценка.
Раиса Барсукова, воспитатель ГУО «Ясли-сад № 92» Минска:
Я работаю с малышами, которые только идут в большую жизнь. И очень приятно, когда
в конце рабочего дня ребенок подходит, хватает тебя маленькими ручонками за шею и говорит: «Я тебя люблю!»
Нина Василевская, формовщик хлебозавода № 6 Минска:
Очень приятно, конечно, что меня удостоили такой награды.
Я выпекаю караваи, стараюсь, работаю от души, вкладываю всю себя.